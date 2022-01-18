Первое полнолуние нового года: "Волчья Луна" взошла над Землей

Свое название "волчье полнолуние" получило от коренных народов Америки.
Свое название "волчье полнолуние" получило от коренных народов Америки.
Названия полнолуний давали в зависимости от времени года.
"Волчья Луна" в небе над Бангкоком.
"Волчья Луна" в небе над Бангкоком.
Волк издревле считался тотемным животным, связанным с потусторонним миром.
Древние люди верили, что в полнолуние волки становятся особо опасными.
Древние люди верили, что в полнолуние волки становятся особо опасными.
"Волчье полнолуние" над пляжем в Дублине, Ирландия.
Прогулка с собакой под "волчьей" Луной в Гластонбери, Великобритания.
Следующая полная луна появится в небе 9 февраля, ее также называют "Снежной Луной".
Следующая полная луна появится в небе 9 февраля, ее также называют "Снежной Луной".