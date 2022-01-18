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Первое полнолуние нового года: "Волчья Луна" взошла над Землей
Первое полнолуние нового года: "Волчья Луна" взошла над Землей
По традиции первое полнолуние в году называют "волчьим". В 2022-ом оно пришлось на 18 января.
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фото, в мире, луна

Первое полнолуние нового года: "Волчья Луна" взошла над Землей

15:14 18.01.2022 (обновлено: 15:35 18.01.2022)
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По традиции первое полнолуние в году называют "волчьим". В 2022-ом оно пришлось на 18 января.
© REUTERS / Andrew Couldridge

Свое название "волчье полнолуние" получило от коренных народов Америки.

Свое название &quot;волчье полнолуние&quot; получило от коренных народов Америки. - Sputnik Молдова
1/8
© REUTERS / Andrew Couldridge

Свое название "волчье полнолуние" получило от коренных народов Америки.

© REUTERS / Toby Melville

Названия полнолуний давали в зависимости от времени года.

Названия полнолуний давали в зависимости от времени года. - Sputnik Молдова
2/8
© REUTERS / Toby Melville

Названия полнолуний давали в зависимости от времени года.

© AFP 2021 / Jack Taylor

"Волчья Луна" в небе над Бангкоком.

&quot;Волчья Луна&quot; в небе над Бангкоком. - Sputnik Молдова
3/8
© AFP 2021 / Jack Taylor

"Волчья Луна" в небе над Бангкоком.

© REUTERS / Florion Goga

Волк издревле считался тотемным животным, связанным с потусторонним миром.

Волк издревле считался тотемным животным, связанным с потусторонним миром. - Sputnik Молдова
4/8
© REUTERS / Florion Goga

Волк издревле считался тотемным животным, связанным с потусторонним миром.

© AFP 2021 / Yasser al-Zayyat

Древние люди верили, что в полнолуние волки становятся особо опасными.

Древние люди верили, что в полнолуние волки становятся особо опасными. - Sputnik Молдова
5/8
© AFP 2021 / Yasser al-Zayyat

Древние люди верили, что в полнолуние волки становятся особо опасными.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

"Волчье полнолуние" над пляжем в Дублине, Ирландия.

&quot;Волчье полнолуние&quot; над пляжем в Дублине, Ирландия. - Sputnik Молдова
6/8
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

"Волчье полнолуние" над пляжем в Дублине, Ирландия.

© REUTERS / Toby Melville

Прогулка с собакой под "волчьей" Луной в Гластонбери, Великобритания.

Прогулка с собакой под &quot;волчьей&quot; Луной в Гластонбери, Великобритания. - Sputnik Молдова
7/8
© REUTERS / Toby Melville

Прогулка с собакой под "волчьей" Луной в Гластонбери, Великобритания.

© AFP 2021 / Jack Taylor

Следующая полная луна появится в небе 9 февраля, ее также называют "Снежной Луной".

Следующая полная луна появится в небе 9 февраля, ее также называют &quot;Снежной Луной&quot;. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Jack Taylor

Следующая полная луна появится в небе 9 февраля, ее также называют "Снежной Луной".

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