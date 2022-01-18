https://ru.sputnik.md/20220118/pogodnye-rekordy-moldovy-18-yanvarya-48094840.html
Погодные рекорды Молдовы 18 января
Погодные рекорды Молдовы 18 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-18T00:01+0200
2022-01-18T00:01+0200
2022-01-18T00:01+0200
синоптики
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 18 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –23,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 18 января зарегистрировали в 1993 году. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37 градусов.
https://ru.sputnik.md/20200114/baykal-ledovyi-plen-foto-28834504.html
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Александр Исаев
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синоптики, климат, погода
Погодные рекорды Молдовы 18 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 18 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –23,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 18 января зарегистрировали в 1993 году. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37 градусов.