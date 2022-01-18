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Правительство упростит порядок выдачи помощи на покупку дров и угля
Правительство упростит порядок выдачи помощи на покупку дров и угля
Проверка имущества семей, которым присвоен статус малообеспеченных, будет происходит в упрощенном режиме.
2022-01-18T20:42+0200
2022-01-18T20:42+0200
общество
в молдове
правительство
уголь
дрова
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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Правительство упростит процедуру проверки имущества незащищенных слоев населения, чтобы больше граждан успели получить компенсацию на покупку дров и угля. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица во время пресс-конференции."Мы решили упростить доступ к помощи в холодный период года для нуждающихся семей. Одним из факторов, который вызывает задержки в предоставлении этой помощи, является система оценки благосостояния получателя. Из-за этого у нас есть более 20 тысяч малообеспеченных семей, которые не успевают пройти через эти проверки и не могут получить помощь в холодное время года", — сказала Гаврилица.По словам премьер-министра, снятие в этом году облегченные условия проверки является исключением из-за энергетического кризиса в стране.Напомним, что в декабре Наталья Гаврилица объявила, что нуждающиеся семьи, которые имеют право на помощь в холодное время года, получат пособие в размере 700 леев. Чтобы получить эти деньги, семьи-получатели должны заполнить заявку. Затем заявителя посещают на дому, чтобы убедиться, что данные, которые он сообщил, реальны.
https://ru.sputnik.md/20220118/pravitelstvo-uvelichit-kompensatsii-po-schetam-na-teplo-48112617.html
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в молдове, правительство, уголь, дрова

Правительство упростит порядок выдачи помощи на покупку дров и угля

20:42 18.01.2022
CC0 / Pixabay / jackmac34 / Лесозаготовка
Лесозаготовка - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
CC0 / Pixabay / jackmac34 /
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Алина Мунтяну
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Проверка имущества семей, которым присвоен статус малообеспеченных, будет происходит в упрощенном режиме.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Правительство упростит процедуру проверки имущества незащищенных слоев населения, чтобы больше граждан успели получить компенсацию на покупку дров и угля. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица во время пресс-конференции.
"Мы решили упростить доступ к помощи в холодный период года для нуждающихся семей. Одним из факторов, который вызывает задержки в предоставлении этой помощи, является система оценки благосостояния получателя. Из-за этого у нас есть более 20 тысяч малообеспеченных семей, которые не успевают пройти через эти проверки и не могут получить помощь в холодное время года", — сказала Гаврилица.
По словам премьер-министра, снятие в этом году облегченные условия проверки является исключением из-за энергетического кризиса в стране.

Это означает, что больше семей с низким доходом смогут получить доступ к помощи, а процесс ее предоставления будет значительно упрощен.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
Напомним, что в декабре Наталья Гаврилица объявила, что нуждающиеся семьи, которые имеют право на помощь в холодное время года, получат пособие в размере 700 леев. Чтобы получить эти деньги, семьи-получатели должны заполнить заявку. Затем заявителя посещают на дому, чтобы убедиться, что данные, которые он сообщил, реальны.
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