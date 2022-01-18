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https://ru.sputnik.md/20220118/pravitelstvo-uvelichit-kompensatsii-po-schetam-na-teplo-48112617.html
Правительство увеличит компенсации по счетам на тепло
Правительство увеличит компенсации по счетам на тепло
Правительство уже в январе 2022 года увеличит размер компенсации за оплату счетов за тепло с 67% до 80% повышения тарифа
2022-01-18T15:46+0200
2022-01-18T16:05+0200
тепло
счета
общество
правительство
компенсации
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Правительство уже в январе 2022 года увеличит размер компенсации за оплату счетов за тепло с 67% до 80% повышения тарифа. Об этом во время пресс-конференции сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица."Мы увеличиваем объем, компенсируемый государством из счета за теплоноситель. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 67% повышения тарифа по сравнению с октябрем, начиная с январского счета, мы компенсируем 80% повышения тарифа. Кроме того, мы увеличили объем, покрываемый компенсацией. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 1 гигакалорию, то начиная со счета за январь - компенсируем до 1,5 гигакалории. Максимальный размер компенсации, покрываемой правительством по счету за теплоноситель, увеличится с 450 леев/месяц до 815 леев/месяц", - заявила премьер.Отметим, на данный момент в Молдове компенсируется частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.Напомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, тоже получат эти компенсации.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
https://ru.sputnik.md/20211203/moldovagaz-potrebitelyam-chto-nuzhno-polucheniya-kompensatsii-46930607.html
https://ru.sputnik.md/20211202/moldovagaz-podrobno-obyasnili-protseduru-kompensatsii-schetov-za-gaz-46888028.html
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Евгений Чебан
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тепло, счета, правительство, компенсации

Правительство увеличит компенсации по счетам на тепло

15:46 18.01.2022 (обновлено: 16:05 18.01.2022)
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Правительство будет компенсировать до 815 леев счета за отопление.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Правительство уже в январе 2022 года увеличит размер компенсации за оплату счетов за тепло с 67% до 80% повышения тарифа. Об этом во время пресс-конференции сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.
"Мы увеличиваем объем, компенсируемый государством из счета за теплоноситель. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 67% повышения тарифа по сравнению с октябрем, начиная с январского счета, мы компенсируем 80% повышения тарифа. Кроме того, мы увеличили объем, покрываемый компенсацией. Если в ноябре и декабре мы компенсировали 1 гигакалорию, то начиная со счета за январь - компенсируем до 1,5 гигакалории. Максимальный размер компенсации, покрываемой правительством по счету за теплоноситель, увеличится с 450 леев/месяц до 815 леев/месяц", - заявила премьер.
Отметим, на данный момент в Молдове компенсируется частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.
Напомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.
Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.
Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов обходятся 6,8 лея. Следующие 100 кубов оплачиваются по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачивается по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.
Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, тоже получат эти компенсации.
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Повышение тарифа на газ и тепло в Молдове

Тариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.
Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.
Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
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