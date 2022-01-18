https://ru.sputnik.md/20220118/predsedatel-evroparlament-roberta-metsola-48114619.html

Новым председателем Европейского парламента избрана Роберта Метсола

Новым председателем Европейского парламента избрана Роберта Метсола

Бывший вице-спикер Европарламента Роберта Метсола избрана новым председателем ЕП. 18.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-18T22:35+0200

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Роберта Метсола, бывший вице-спикер Европейского парламента избрана абсолютным большинством новым председателем ЕП в первом туре, сообщает РИА Новости.Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в Европарламенте фракция – Европейская народная партия. "За" Метсолу проголосовали 458 депутатов ЕП из 690. Она станет первой с 1999 года женщиной-председателем Европейского парламента.Роберта Метсола – гражданка Мальты, родилась в 1979 году, замужем, у нее трое детей. Окончила Мальтийский университет, а также изучала право в Колледже Европы в Брюгге. Метсола – юрист, специализируется на европейском праве и европейской политике.С 2004 по 2012 год работала в представительстве Мальты при ЕС на должности атташе по правовому и судебному сотрудничеству. Затем входила в состав команды верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности в качестве юрисконсульта. Впервые была избрана в Европарламент в 2013 году, став одной из первых женщин Мальты, занявших кресло депутата ЕП. В 2014-ом она была переизбрана в ЕП рекордным числом голосов.Спикер Европарламента избирается каждые 2,5 года. Последний президент Европарламента Давид Сассоли скончался в Италии 11 января на 66-м году жизни. Сассоли был избран на пост президента Европарламента в начале июля 2019 года. Еще до его кончины выборы председателя ЕП были намечены на середину января 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211129/memorandum-vzaimoponimanii-46811154.html

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