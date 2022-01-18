https://ru.sputnik.md/20220118/riski-kupaniya-kreschenie-kak-bezopasno-okunutsya-ledyanaya-voda-48118940.html

Риски купания на Крещение: как безопасно окунуться в ледяную воду

Риски купания на Крещение: как безопасно окунуться в ледяную воду

Крещенские купания: смотрите в видео Sputnik Молдова советы спасателей о том, как безопасно окунуться в воду на морозе.

2022-01-18T19:03+0200

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крещение

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Православные отмечают 19 января праздник Крещения Господне — это одна из древнейших и самых главных христианских дат, относящихся к двунадесятым праздникам, то есть событиям, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.По традиции, которая не обязательно согласуется с церковной, в этот день самые смелые окунаются в ледяную воду. К слову, купание в проруби вовсе не обязательно — гораздо важнее вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе в храме, причаститься и набрать святой воды. Купаться же можно сразу после вечерней службы 18 января или в ночь с 18 на 19 января.Ежегодно на Крещение желающие очистить душу и мысли отправляются окунуться в ледяную воду. Спасатели развернули информационную кампанию, в рамках которой советуют, как окунуться в ледяную воду, чтобы избежать ситуаций риска. Подробнее об этом в нашем ролике.

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