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Риски купания на Крещение: как безопасно окунуться в ледяную воду
Риски купания на Крещение: как безопасно окунуться в ледяную воду
Крещенские купания: смотрите в видео Sputnik Молдова советы спасателей о том, как безопасно окунуться в воду на морозе.
2022-01-18T19:03+0200
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видео
молдова
крещение
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Православные отмечают 19 января праздник Крещения Господне — это одна из древнейших и самых главных христианских дат, относящихся к двунадесятым праздникам, то есть событиям, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.По традиции, которая не обязательно согласуется с церковной, в этот день самые смелые окунаются в ледяную воду. К слову, купание в проруби вовсе не обязательно — гораздо важнее вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе в храме, причаститься и набрать святой воды. Купаться же можно сразу после вечерней службы 18 января или в ночь с 18 на 19 января.Ежегодно на Крещение желающие очистить душу и мысли отправляются окунуться в ледяную воду. Спасатели развернули информационную кампанию, в рамках которой советуют, как окунуться в ледяную воду, чтобы избежать ситуаций риска. Подробнее об этом в нашем ролике.
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Риски купания на Крещение: как безопасно окунуться в ледяную воду
Риски купания на Крещение: как безопасно окунуться в ледяную воду
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молдова, крещение, видео

Риски купания на Крещение: как безопасно окунуться в ледяную воду

19:03 18.01.2022 (обновлено: 19:21 18.01.2022)
© Sputnik / Rodion Stepanchuk
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Александрина Киртоакэ
Все материалы
Смотрите в видео Sputnik Молдова советы спасателей о том, как безопасно окунуться в воду на морозе в праздник Крещения.
Православные отмечают 19 января праздник Крещения Господне — это одна из древнейших и самых главных христианских дат, относящихся к двунадесятым праздникам, то есть событиям, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.
По традиции, которая не обязательно согласуется с церковной, в этот день самые смелые окунаются в ледяную воду. К слову, купание в проруби вовсе не обязательно — гораздо важнее вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе в храме, причаститься и набрать святой воды. Купаться же можно сразу после вечерней службы 18 января или в ночь с 18 на 19 января.
Ежегодно на Крещение желающие очистить душу и мысли отправляются окунуться в ледяную воду. Спасатели развернули информационную кампанию, в рамках которой советуют, как окунуться в ледяную воду, чтобы избежать ситуаций риска. Подробнее об этом в нашем ролике.
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