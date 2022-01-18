https://ru.sputnik.md/20220118/rossia-karantin-covid-48116434.html

В России сократят срок пребывания на карантине из-за COVID

В России сократят срок пребывания на карантине из-за COVID

В России будут сокращены сроки карантина по коронавирусу до 7 дней.

2022-01-18T17:50+0200

2022-01-18T17:50+0200

2022-01-18T17:55+0200

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В России будут сокращены сроки карантина по коронавирусу до 7 дней. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.В настоящее время срок пребывания на карантине по COVID-19 в России составляет 14 дней. Российский вице-премьер также добавила, что возможны и дальнейшие корректировки установленных сроков карантина, которые будут осуществляться, если этого потребует ситуация."Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", – сказала Голикова.

https://ru.sputnik.md/20220118/gintsburg-razrabotka-test-neytralizuyuschie-omikron-antitela-48109139.html

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в мире, россия, карантин