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В России сократят срок пребывания на карантине из-за COVID
В России сократят срок пребывания на карантине из-за COVID
В России будут сокращены сроки карантина по коронавирусу до 7 дней.
2022-01-18T17:50+0200
2022-01-18T17:55+0200
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В России будут сокращены сроки карантина по коронавирусу до 7 дней. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.В настоящее время срок пребывания на карантине по COVID-19 в России составляет 14 дней. Российский вице-премьер также добавила, что возможны и дальнейшие корректировки установленных сроков карантина, которые будут осуществляться, если этого потребует ситуация."Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", – сказала Голикова.
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в мире, россия, карантин

В России сократят срок пребывания на карантине из-за COVID

17:50 18.01.2022 (обновлено: 17:55 18.01.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонтроль соблюдения масочного режима пассажирами в общественном транспорте
Контроль соблюдения масочного режима пассажирами в общественном транспорте - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Срок карантина по коронавирусу в России будет сокращен с 14 до 7 дней.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В России будут сокращены сроки карантина по коронавирусу до 7 дней. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
В настоящее время срок пребывания на карантине по COVID-19 в России составляет 14 дней. Российский вице-премьер также добавила, что возможны и дальнейшие корректировки установленных сроков карантина, которые будут осуществляться, если этого потребует ситуация.
"Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", – сказала Голикова.
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
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