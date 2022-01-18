https://ru.sputnik.md/20220118/rossia-karantin-covid-48116434.html
В России сократят срок пребывания на карантине из-за COVID
В России сократят срок пребывания на карантине из-за COVID
В России будут сокращены сроки карантина по коронавирусу до 7 дней.
2022-01-18T17:50+0200
2022-01-18T17:50+0200
2022-01-18T17:55+0200
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карантин
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В России будут сокращены сроки карантина по коронавирусу до 7 дней. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.В настоящее время срок пребывания на карантине по COVID-19 в России составляет 14 дней. Российский вице-премьер также добавила, что возможны и дальнейшие корректировки установленных сроков карантина, которые будут осуществляться, если этого потребует ситуация."Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", – сказала Голикова.
https://ru.sputnik.md/20220118/gintsburg-razrabotka-test-neytralizuyuschie-omikron-antitela-48109139.html
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в мире, россия, карантин
В России сократят срок пребывания на карантине из-за COVID
17:50 18.01.2022 (обновлено: 17:55 18.01.2022)
Срок карантина по коронавирусу в России будет сокращен с 14 до 7 дней.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik.
В России будут сокращены сроки карантина по коронавирусу до 7 дней. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости
.
В настоящее время срок пребывания на карантине по COVID-19 в России составляет 14 дней. Российский вице-премьер также добавила, что возможны и дальнейшие корректировки установленных сроков карантина, которые будут осуществляться, если этого потребует ситуация.
"Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", – сказала Голикова.