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В России педофилам-рецидивистам грозит пожизненное заключение
В России педофилам-рецидивистам грозит пожизненное заключение
В России приняли закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов
2022-01-18T22:51+0200
2022-01-18T22:51+0200
россия
срок
пожизненное заключение
педофилы
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КИШИНЕВ, 18 янв– Sputnik. В России приняли закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, передает РИА Новости. Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Согласно действующему законодательству РФ, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.Согласно поправкам, внесенным ко II чтению законопроекта о лишении свободы для педофилов-рецидивистов, пожизненное заключение будет применяться при совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, а также за преступления, сопряженные с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями против личности.Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
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срок, пожизненное заключение, педофилы

В России педофилам-рецидивистам грозит пожизненное заключение

22:51 18.01.2022
© Fotolia / Sakhorn38Un prigioniero
Un prigioniero - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Fotolia / Sakhorn38
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Решение одобрила Государственная Дума на пленарном заседании во вторник в окончательном чтении.
КИШИНЕВ, 18 янв– Sputnik. В России приняли закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, передает РИА Новости.
Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Согласно действующему законодательству РФ, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.
Согласно поправкам, внесенным ко II чтению законопроекта о лишении свободы для педофилов-рецидивистов, пожизненное заключение будет применяться при совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, а также за преступления, сопряженные с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями против личности.
Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.
Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
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