https://ru.sputnik.md/20220118/rossia-pedofil-retsidivist-pozhiznennyy-srok-48115553.html

В России педофилам-рецидивистам грозит пожизненное заключение

В России педофилам-рецидивистам грозит пожизненное заключение

В России приняли закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов

2022-01-18T22:51+0200

2022-01-18T22:51+0200

2022-01-18T22:51+0200

россия

срок

пожизненное заключение

педофилы

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КИШИНЕВ, 18 янв– Sputnik. В России приняли закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, передает РИА Новости. Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Согласно действующему законодательству РФ, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.Согласно поправкам, внесенным ко II чтению законопроекта о лишении свободы для педофилов-рецидивистов, пожизненное заключение будет применяться при совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, а также за преступления, сопряженные с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями против личности.Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.

https://ru.sputnik.md/20211101/v-moldove-zaderzhali-pedofila-iz-ssha-46087808.html

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срок, пожизненное заключение, педофилы