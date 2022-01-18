Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220118/ryshkanskyy-rayon-vybory-mera-48107241.html
В одном из сел Рышканского района в мае пройдут выборы мэра
В одном из сел Рышканского района в мае пройдут выборы мэра
Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год – весной и осенью.
2022-01-18T14:18+0200
2022-01-18T14:26+0200
выборы
цик
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35496302_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f9b8e3387c2bf50697b9175b82b7c3fc.jpg
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия приняла решение провести 15 мая 2022 года новые местные выборы примара в селе Зэикань Рышканского района в связи со смертью избранного в 2019 году примара.Ранее комиссия также приняла решение провести новые местные выборы 15 мая еще в 8 населенных пунктах:
https://ru.sputnik.md/20211231/itogi-moldovy-v-2021-godu-vybory-protesty-skandaly-i-krizisy-47680645.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35496302_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_31fb93c1776bb76932a007c2bc1d593a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выборы, цик, в молдове, молдова

В одном из сел Рышканского района в мае пройдут выборы мэра

14:18 18.01.2022 (обновлено: 14:26 18.01.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДосрочные парламентские выборы в Молдавии
Досрочные парламентские выборы в Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год – весной и осенью.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия приняла решение провести 15 мая 2022 года новые местные выборы примара в селе Зэикань Рышканского района в связи со смертью избранного в 2019 году примара.
Ранее комиссия также приняла решение провести новые местные выборы 15 мая еще в 8 населенных пунктах:
в селе Застынка Сорокского района,
в селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района,
в коммуне Гетлова Оргеевского района,
в коммуне Городиште Резинского района,
в селе Тэтэрешты Страшенского района,
в селе Глинжены Фалештского района,
в селе Паулешть Каларашского района,
в комуне Александрешты Рышканского района.
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
Видео
Итоги Молдовы в 2021 году: выборы, протесты, скандалы и кризисы
31 декабря 2021, 15:50
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:25Стала известна дата назначения вице-премьера по реинтеграции Молдовы
16:53Гаврилица: в Молдове снова могут ввести ЧП в энергетике
16:40Гинцбург заявил о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела
16:13Карибский кризис 2.0: чего боятся американские военные?
15:46Правительство увеличит компенсации по счетам на тепло
15:34Лавров – о притеснении RT DE: РФ могут вынудить к зеркальным мерам по СМИ ФРГ
15:14Первое полнолуние нового года: "Волчья Луна" взошла над Землей
14:46Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана впервые после беспорядков
14:18В одном из сел Рышканского района в мае пройдут выборы мэра
13:45Переяславская рада и первая присяга представителей Молдовы русскому царю
13:15Литвиненко: иммунитет адвокатов необходимо ограничить
12:47Конституционный суд признал конституционной Стамбульскую конвенцию
12:26Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
11:57Федерация футбола Молдовы исключила ФК "Флорешты" из чемпионата
11:30Власти Молдовы планируют отменить депутатскую неприкосновенность
11:03Сильный ветер обесточил несколько населенных пунктов Гагаузии
10:44Паром в селе Моловата приостановил работу
10:16Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра
09:59Где в Кишиневе 18 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:32"Молдовагаз" обратится за поддержкой к "Газпрому"