https://ru.sputnik.md/20220118/ryshkanskyy-rayon-vybory-mera-48107241.html

В одном из сел Рышканского района в мае пройдут выборы мэра

В одном из сел Рышканского района в мае пройдут выборы мэра

Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год – весной и осенью.

2022-01-18T14:18+0200

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия приняла решение провести 15 мая 2022 года новые местные выборы примара в селе Зэикань Рышканского района в связи со смертью избранного в 2019 году примара.Ранее комиссия также приняла решение провести новые местные выборы 15 мая еще в 8 населенных пунктах:

https://ru.sputnik.md/20211231/itogi-moldovy-v-2021-godu-vybory-protesty-skandaly-i-krizisy-47680645.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

выборы, цик, в молдове, молдова