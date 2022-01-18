В одном из сел Рышканского района в мае пройдут выборы мэра
14:18 18.01.2022 (обновлено: 14:26 18.01.2022)
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Центризбирком организует внеочередные местные выборы два раза в год – весной и осенью.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия приняла решение провести 15 мая 2022 года новые местные выборы примара в селе Зэикань Рышканского района в связи со смертью избранного в 2019 году примара.
Ранее комиссия также приняла решение провести новые местные выборы 15 мая еще в 8 населенных пунктах:
в селе Застынка Сорокского района,
в селе Моара-де-Пятрэ Дрокиевского района,
в коммуне Гетлова Оргеевского района,
в коммуне Городиште Резинского района,
в селе Тэтэрешты Страшенского района,
в селе Глинжены Фалештского района,
в селе Паулешть Каларашского района,
в комуне Александрешты Рышканского района.
31 декабря 2021, 15:50