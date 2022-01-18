https://ru.sputnik.md/20220118/samolet-stambul-kishinev-48099913.html
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра
Самолет, следующий рейсом Стамбул – Кишинев на протяжении часа не мог приземлиться в аэропорту Кишинева из-за сильного ветра.
2022-01-18T10:16+0200
2022-01-18T10:16+0200
2022-01-18T10:17+0200
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в молдове
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Самолет, следующий рейсом Стамбул – Кишинев на протяжении часа не мог приземлиться в аэропорту Кишинева из-за сильного ветра.По данным сервиса Flightradar к 10.00 пилоты предприняли две попытки приземлиться и оба раза вынуждены были уходить на второй круг.По данным табло аэропорта после часа ожидания в воздухе, самолет был возвращен в аэропорт отправления.Напомним, государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет активно с вечера 17 января и 18 января включительно.
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Евгений Чебан
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самолет, в молдове, молдова
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра
10:16 18.01.2022 (обновлено: 10:17 18.01.2022)
Из-за шквалистого ветра в Молдове нарушена работа кишиневского аэропорта.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Самолет, следующий рейсом Стамбул – Кишинев на протяжении часа не мог приземлиться в аэропорту Кишинева из-за сильного ветра.
По данным сервиса Flightradar к 10.00 пилоты предприняли две попытки приземлиться и оба раза вынуждены были уходить на второй круг.
По данным табло аэропорта после часа ожидания в воздухе, самолет был возвращен в аэропорт отправления.
Напомним, государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет активно с вечера 17 января и 18 января включительно.