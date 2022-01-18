https://ru.sputnik.md/20220118/samolet-stambul-kishinev-48099913.html

Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра

Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Кишиневе из-за сильного ветра

Самолет, следующий рейсом Стамбул – Кишинев на протяжении часа не мог приземлиться в аэропорту Кишинева из-за сильного ветра.

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Самолет, следующий рейсом Стамбул – Кишинев на протяжении часа не мог приземлиться в аэропорту Кишинева из-за сильного ветра.По данным сервиса Flightradar к 10.00 пилоты предприняли две попытки приземлиться и оба раза вынуждены были уходить на второй круг.По данным табло аэропорта после часа ожидания в воздухе, самолет был возвращен в аэропорт отправления.Напомним, государственная гидрометеослужба объявила "оранжевый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет активно с вечера 17 января и 18 января включительно.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

самолет, в молдове, молдова