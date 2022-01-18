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Самый точный прогноз погоды: два дня штормового ветра
Самый точный прогноз погоды: два дня штормового ветра
Самый точный прогноз погоды на 18, 19 и 20 января - Gismeteo - ожидается шквалистый ветер
2022-01-18T07:00+0200
2022-01-18T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, местами слабый снег. Ветер северо-западный сильный, порывистый.В связи с сильным ветром в стране действует "оранжевый код" метеоопасности на протяжении всего 18 января. Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 января: днем – от +1 до +3, ночью – от -1 до -3 градусов.В последующие дни похолодает. Днем 19 января будет около нуля. В остальные дни температура будет колебаться от +1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.Праздники и народные приметы18 января (по старому стилю 5 января) православная церковь отмечает Крещенский сочельник.Крещенский сочельник (сочевник) – народное название дня накануне праздника Крещения Господня, происходящее от слова "сочиво" – постное блюдо, которое верующие едят в этот день. Сочиво – это сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями.В сочельник после литургии в храмах проходит великое освящение воды. Есть традиция кропить в этот день крещенской водой свое жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах обычно вместе с кусочком просфоры.На Руси этот день называли "голодный вечер", "Крещенский сочельник", "голодная кутья", "второй сочельник".В этот вечер гадали. Считалось, что результаты гадания – одни из "самых достоверных" в году. Вечером девушки выходили на перекресток и окликали суженых. Если ей навстречу попадался парень – это было хорошей приметой, если старик – недоброе предзнаменование.
https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: два дня штормового ветра

07:00 18.01.2022
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, местами слабый снег. Ветер северо-западный сильный, порывистый.
В связи с сильным ветром в стране действует "оранжевый код" метеоопасности на протяжении всего 18 января.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 18 января: днем – от +1 до +3, ночью – от -1 до -3 градусов.
В последующие дни похолодает. Днем 19 января будет около нуля. В остальные дни температура будет колебаться от +1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.

Праздники и народные приметы

18 января (по старому стилю 5 января) православная церковь отмечает Крещенский сочельник.
Крещенский сочельник (сочевник) – народное название дня накануне праздника Крещения Господня, происходящее от слова "сочиво" – постное блюдо, которое верующие едят в этот день. Сочиво – это сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями.
В сочельник после литургии в храмах проходит великое освящение воды. Есть традиция кропить в этот день крещенской водой свое жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах обычно вместе с кусочком просфоры.
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На Руси этот день называли "голодный вечер", "Крещенский сочельник", "голодная кутья", "второй сочельник".
В этот вечер гадали. Считалось, что результаты гадания – одни из "самых достоверных" в году. Вечером девушки выходили на перекресток и окликали суженых. Если ей навстречу попадался парень – это было хорошей приметой, если старик – недоброе предзнаменование.
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