https://ru.sputnik.md/20220118/sbornaya-moldovy-proigrala-ugande-v-tovarischeskom-matche-48122030.html

Сборная Молдовы проиграла Уганде в товарищеском матче

Сборная Молдовы проиграла Уганде в товарищеском матче

Хотя молдавская команда вела в первом тайме, но победа все равно осталась за угандийцами.

2022-01-18T20:13+0200

2022-01-18T20:13+0200

2022-01-18T20:13+0200

спорт

сборная

матч

футбол

молдова

уганда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44783898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2a5cc54cfc17bfc13a46679030aaca.jpg

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Футбольная сборная Молдовы проиграла Уганде со счетом 2:3 в товарищеском матче.При этом в первом тайме молдавская сборная вела 2:0 (Мандрыченко 10', Платика, 14'). Однако после пропущенного пенальти игра развалилась.Это дебютный матч нового главного тренера сборной Молдовы Сергея Клещенко. Игра состоялась в Анталье.Национальная сборная с 16 января находится в Турции на сборах. Следующий товарищеский матч состоится с командой Южной Кореи, сообщает Молдавская федерация футбола.

https://ru.sputnik.md/20220116/sbornaya-moldovy-po-futbolu-otpravilas-na-sbory-v-antalyu-48055353.html

молдова

уганда

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

сборная, матч, футбол, молдова, уганда