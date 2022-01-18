https://ru.sputnik.md/20220118/sbornaya-moldovy-proigrala-ugande-v-tovarischeskom-matche-48122030.html
Сборная Молдовы проиграла Уганде в товарищеском матче
Сборная Молдовы проиграла Уганде в товарищеском матче
Хотя молдавская команда вела в первом тайме, но победа все равно осталась за угандийцами.
2022-01-18T20:13+0200
2022-01-18T20:13+0200
2022-01-18T20:13+0200
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футбол
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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Футбольная сборная Молдовы проиграла Уганде со счетом 2:3 в товарищеском матче.При этом в первом тайме молдавская сборная вела 2:0 (Мандрыченко 10', Платика, 14'). Однако после пропущенного пенальти игра развалилась.Это дебютный матч нового главного тренера сборной Молдовы Сергея Клещенко. Игра состоялась в Анталье.Национальная сборная с 16 января находится в Турции на сборах. Следующий товарищеский матч состоится с командой Южной Кореи, сообщает Молдавская федерация футбола.
https://ru.sputnik.md/20220116/sbornaya-moldovy-po-futbolu-otpravilas-na-sbory-v-antalyu-48055353.html
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сборная, матч, футбол, молдова, уганда
Сборная Молдовы проиграла Уганде в товарищеском матче
Хотя молдавская команда вела в первом тайме, но победа все равно осталась за угандийцами.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Футбольная сборная Молдовы проиграла Уганде со счетом 2:3 в товарищеском матче.
При этом в первом тайме молдавская сборная вела 2:0 (Мандрыченко 10', Платика, 14'). Однако после пропущенного пенальти игра развалилась.
Это дебютный матч нового главного тренера сборной Молдовы Сергея Клещенко. Игра состоялась в Анталье.
Национальная сборная с 16 января находится в Турции на сборах. Следующий товарищеский матч состоится с командой Южной Кореи, сообщает Молдавская федерация футбола.