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Чудо природы: самые яркие кадры северного сияния из разных стран
Чудо природы: самые яркие кадры северного сияния из разных стран
Чудо природы: самые яркие кадры Северного сияния из разных стран
2022-01-18T23:18+0200
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Северное или, полярное, сияние - одно из самых удивительных небесных явлений, которое могут наблюдать жители некоторых северных стран. Благодаря ряду природных процессов небо окрашивается в необычный зеленый свет, который движется по небу, создавая красивые узоры.Северным сиянием можно любоваться в Финляндии, Швеции, Норвегии и некоторых регионах России.
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фото, фото, страны, природа, кадры, чудо, север

Чудо природы: самые яркие кадры северного сияния из разных стран

23:18 18.01.2022
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Уникальное природное явление можно увидеть только в нескольких точках земного шара.
Северное или, полярное, сияние - одно из самых удивительных небесных явлений, которое могут наблюдать жители некоторых северных стран. Благодаря ряду природных процессов небо окрашивается в необычный зеленый свет, который движется по небу, создавая красивые узоры.
Северным сиянием можно любоваться в Финляндии, Швеции, Норвегии и некоторых регионах России.
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachon

Северное сияние в Лапландии.

Северное сияние в Лапландии. - Sputnik Молдова
1/9
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachon

Северное сияние в Лапландии.

© Sputnik / Pavel Lvov / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется на фоне Северного сияния в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области - Sputnik Молдова
2/9
© Sputnik / Pavel Lvov
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Девушка фотографируется на фоне Северного сияния в Мурманской области.
© AFP 2021 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson

Северное сияние над Стокгольмом, Швеция.

Северное сияние над Стокгольмом, Швеция. - Sputnik Молдова
3/9
© AFP 2021 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson

Северное сияние над Стокгольмом, Швеция.

© Sputnik / Pavel Lvov / Перейти в фотобанкСеверное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области - Sputnik Молдова
4/9
© Sputnik / Pavel Lvov
/
Перейти в фотобанк
Северное сияние в Мурманской области.
CC BY 2.0 / Peyman Zehtab Fard / 7U6A8066Северное сияние над Уппландом, Швеция.
Северное сияние над Уппландом, Швеция - Sputnik Молдова
5/9
CC BY 2.0 / Peyman Zehtab Fard / 7U6A8066
Северное сияние над Уппландом, Швеция.
© AP Photo / Ivan Petrov

Северное сияние над Финским заливом в Санкт-Петербурге, Россия.

Северное сияние над Финским заливом в Санкт-Петербурге, Россия. - Sputnik Молдова
6/9
© AP Photo / Ivan Petrov

Северное сияние над Финским заливом в Санкт-Петербурге, Россия.

© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachon

Северное сияние в Лапландии.

Северное сияние в Лапландии. - Sputnik Молдова
7/9
© REUTERS / Lehtikuva / Irene Stachon

Северное сияние в Лапландии.

CC BY 2.0 / Jan Hammershaug / Northern lights over my hometownСеверное сияние в Норвегии.
Северное сияние в Норвегии - Sputnik Молдова
8/9
CC BY 2.0 / Jan Hammershaug / Northern lights over my hometown
Северное сияние в Норвегии.
© Sputnik / Pavel Lvov / Перейти в фотобанкСеверное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области - Sputnik Молдова
9/9
© Sputnik / Pavel Lvov
/
Перейти в фотобанк
Северное сияние в Мурманской области.
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