https://ru.sputnik.md/20220118/severnoe-sieanie-kadri-strani-48077060.html

Чудо природы: самые яркие кадры северного сияния из разных стран

Чудо природы: самые яркие кадры северного сияния из разных стран

Чудо природы: самые яркие кадры Северного сияния из разных стран

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Северное или, полярное, сияние - одно из самых удивительных небесных явлений, которое могут наблюдать жители некоторых северных стран. Благодаря ряду природных процессов небо окрашивается в необычный зеленый свет, который движется по небу, создавая красивые узоры.Северным сиянием можно любоваться в Финляндии, Швеции, Норвегии и некоторых регионах России.

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