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Чудо природы: самые яркие кадры северного сияния из разных стран
Уникальное природное явление можно увидеть только в нескольких точках земного шара.
Северное или, полярное, сияние - одно из самых удивительных небесных явлений, которое могут наблюдать жители некоторых северных стран. Благодаря ряду природных процессов небо окрашивается в необычный зеленый свет, который движется по небу, создавая красивые узоры.
Северным сиянием можно любоваться в Финляндии, Швеции, Норвегии и некоторых регионах России.
Северное сияние в Лапландии.
© Sputnik / Pavel Lvov / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется на фоне Северного сияния в Мурманской области.
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Девушка фотографируется на фоне Северного сияния в Мурманской области.
© AFP 2021 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson
Северное сияние над Стокгольмом, Швеция.
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© AFP 2021 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson
Северное сияние над Стокгольмом, Швеция.
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Северное сияние в Мурманской области.
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Северное сияние над Уппландом, Швеция.
© AP Photo / Ivan Petrov
Северное сияние над Финским заливом в Санкт-Петербурге, Россия.
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© AP Photo / Ivan Petrov
Северное сияние над Финским заливом в Санкт-Петербурге, Россия.
Северное сияние в Лапландии.
Северное сияние в Норвегии.
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Северное сияние в Мурманской области.