https://ru.sputnik.md/20220118/silnyy-veter-gagauzia-48101591.html
Сильный ветер обесточил несколько населенных пунктов Гагаузии
Сильный ветер обесточил несколько населенных пунктов Гагаузии
Последствия непогоды на территории Гагаузии в настоящее время устраняют аварийные бригады.
2022-01-18T11:03+0200
2022-01-18T11:03+0200
2022-01-18T11:34+0200
в молдове
молдова
гагаузия
шквалистый ветер
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КОМРАТ, 18 янв – Sputnik, Максим Топал. Шквалистый ветер оставил без электричества жителей ряда населенных пунктов юга страны. В Комрате была прервана работа одного из дошкольных учреждений.Порывистый ветер повредил линии электропередач в отдаленном микрорайоне Комрата "Кукурузный", из-за чего был обесточен местный детский сад №1. В этом дошкольном учреждении еда готовится на электроплитах, для работы газового котла также необходима работа электронасоса. Поэтому в условиях отсутствия электричества администрация детсада приняла решение временно закрыть учреждение. Около 50 детей сегодня вынуждены были остаться дома.Над устранением проблемы в настоящее время работает бригада электриков, рассказал Sputnik Молдова первый заместитель примара Комрата Георгий Сары.Шквалистый ветер также повалил на проезжую часть в Комрате дерево. Обошлось без пострадавших.Кроме этого, без электричества частично остались несколько других населенных пунктов автономии. В Чок-Майдане, Бешалме и Гайдарах на некоторых улицах нет электроэнергии, на месте работают бригады монтеров поставщика электроэнергии.Накануне Государственная гидрометеорологическая служба объявила на территории всей страны "оранжевый код" опасности из-за сильного ветра. До 17.00 вторника, 18 января, ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 18-23 м/сек.Из-за непогоды существует высокий риск повреждения линий электропередач и телефонной связи в течение продолжительного периода.Жителям страны рекомендуется не покидать дома без лишней необходимости; обходить деревья, столбы, рекламные щиты, которые могут упасть, а также строительные площадки; избегать соприкосновения с линиями электропередач, упавшими на землю и не парковать автомобили вблизи деревьев.
https://ru.sputnik.md/20220118/samolet-stambul-kishinev-48099913.html
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в молдове, молдова, гагаузия, шквалистый ветер
Сильный ветер обесточил несколько населенных пунктов Гагаузии
11:03 18.01.2022 (обновлено: 11:34 18.01.2022)
Последствия непогоды на территории Гагаузии в настоящее время устраняют аварийные бригады.
КОМРАТ, 18 янв – Sputnik, Максим Топал. Шквалистый ветер оставил без электричества жителей ряда населенных пунктов юга страны. В Комрате была прервана работа одного из дошкольных учреждений.
Порывистый ветер повредил линии электропередач в отдаленном микрорайоне Комрата "Кукурузный", из-за чего был обесточен местный детский сад №1. В этом дошкольном учреждении еда готовится на электроплитах, для работы газового котла также необходима работа электронасоса. Поэтому в условиях отсутствия электричества администрация детсада приняла решение временно закрыть учреждение. Около 50 детей сегодня вынуждены были остаться дома.
Над устранением проблемы в настоящее время работает бригада электриков, рассказал Sputnik Молдова первый заместитель примара Комрата Георгий Сары.
"Из-за обрыва сетей электропередач и прекращения отопления в детском саду за ночь остыли помещения. В холодные стены детей приводить нельзя. В течение дня, я думаю, проблема будет устранена, и дети завтра смогут вернуться", – рассказал Сары.
Шквалистый ветер также повалил на проезжую часть в Комрате дерево. Обошлось без пострадавших.
Кроме этого, без электричества частично остались несколько других населенных пунктов автономии. В Чок-Майдане, Бешалме и Гайдарах на некоторых улицах нет электроэнергии, на месте работают бригады монтеров поставщика электроэнергии.
Накануне Государственная гидрометеорологическая служба объявила на территории всей страны "оранжевый код" опасности из-за сильного ветра. До 17.00 вторника, 18 января, ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 18-23 м/сек.
Из-за непогоды существует высокий риск повреждения линий электропередач и телефонной связи в течение продолжительного периода.
Жителям страны рекомендуется не покидать дома без лишней необходимости; обходить деревья, столбы, рекламные щиты, которые могут упасть, а также строительные площадки; избегать соприкосновения с линиями электропередач, упавшими на землю и не парковать автомобили вблизи деревьев.