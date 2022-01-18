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Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
2022-01-18T12:26+0200
2022-01-18T12:26+0200
нарэ
в молдове
молдова
бензин
бензин a-95 цена
дизельное топливо цены
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 19 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на семь банов, до 22,22 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов, до 19,14 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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Евгений Чебан
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нарэ, в молдове, молдова, бензин, бензин a-95 цена, дизельное топливо цены

Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены

12:26 18.01.2022
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Заправка автомобиля - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 19 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на семь банов, до 22,22 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на девять банов, до 19,14 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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