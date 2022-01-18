https://ru.sputnik.md/20220118/toplivo-nare-tseny-48104214.html
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
2022-01-18T12:26+0200
2022-01-18T12:26+0200
2022-01-18T12:26+0200
нарэ
в молдове
молдова
бензин
бензин a-95 цена
дизельное топливо цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2011/50/20115053_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_a88efaf9a0afdfb2eb34c2e7f94c7172.jpg
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 19 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на семь банов, до 22,22 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на девять банов, до 19,14 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2011/50/20115053_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19a8c74c36ad5058b513bde0b8fb5824.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
нарэ, в молдове, молдова, бензин, бензин a-95 цена, дизельное топливо цены
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 19 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на семь банов, до 22,22 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на девять банов, до 19,14 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.