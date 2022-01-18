https://ru.sputnik.md/20220118/trolleybusy-v-kishineve-khodyat-s-pereboyami--obledeneli-provoda-48120137.html

Троллейбусы в Кишиневе ходят с перебоями — обледенели провода

Троллейбусы в Кишиневе ходят с перебоями — обледенели провода

Шквалистый ветер со снегом спровоцировали трудности с движением общественного транспорта на улицах столицы.

2022-01-18T18:46+0200

2022-01-18T18:46+0200

2022-01-18T18:46+0200

кишинев

ветер

троллейбусы

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В связи с погодными условиями в столице Молдовы затруднено движение троллейбусов, сообщает городское Управление электротранспорта.Во вторник в столице наблюдался шквалистый ветер в сочетании с мокрым снегом.В результате движение на большинстве улиц столицы осложнилось. Сообщается о задержках в графике большинства троллейбусных маршрутов города.

https://ru.sputnik.md/20220118/silnyy-veter-gagauzia-48101591.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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кишинев, ветер, троллейбусы