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Троллейбусы в Кишиневе ходят с перебоями — обледенели провода
Троллейбусы в Кишиневе ходят с перебоями — обледенели провода
Шквалистый ветер со снегом спровоцировали трудности с движением общественного транспорта на улицах столицы.
2022-01-18T18:46+0200
2022-01-18T18:46+0200
кишинев
ветер
троллейбусы
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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В связи с погодными условиями в столице Молдовы затруднено движение троллейбусов, сообщает городское Управление электротранспорта.Во вторник в столице наблюдался шквалистый ветер в сочетании с мокрым снегом.В результате движение на большинстве улиц столицы осложнилось. Сообщается о задержках в графике большинства троллейбусных маршрутов города.
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кишинев, ветер, троллейбусы

Троллейбусы в Кишиневе ходят с перебоями — обледенели провода

18:46 18.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Шквалистый ветер со снегом спровоцировали трудности с движением общественного транспорта на улицах столицы.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В связи с погодными условиями в столице Молдовы затруднено движение троллейбусов, сообщает городское Управление электротранспорта.
Во вторник в столице наблюдался шквалистый ветер в сочетании с мокрым снегом.
В результате движение на большинстве улиц столицы осложнилось. Сообщается о задержках в графике большинства троллейбусных маршрутов города.
Ул. Каля Иешилор — маршруты 5, 8, 23.34 (задержка до 15 минут).
Пр. Штефан чел Маре — маршруты 1, 5, 8, 22, 34 (задержка до 15 минут).
Ул. Киев — маршруты 10,12, 16, 24 (задержка до 20 минут).
Ул. Измаил — маршруты 9, 13, 17, 20 (задержки до 25 минут).
Ул. Заводская — маршруты 7, 13 (задержки до 10 минут).
Пр. Юрия Гагарина — до 15 минут.
Ул. Тудор Владимиреску — от 7 до 10 минут.
Ул. Георге Асаки — маршруты 2, 3, 9, 10, 13, 20, 24, 36 (до 10 минут).
Ул. Албишоара — маршрут 38 (до 20 минут). Движение по маршруту изменено: по ул. Балкань, ул. Ливиу Делеану, ул. О. Гибу, ул. Парис, пл. Унирий Принчипателор и далее по установленному маршруту. Обратно: ул. Пеливан, ул. Парис, ул. О. Гибу, ул. Ливиу Деляну, ул. Балкань.
Задерживаются также и пригородные маршруты — 30, 31, 32, 34, 35, 36,37 (от 15 до 30 минут).
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