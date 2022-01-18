https://ru.sputnik.md/20220118/tseranu-chto-ne-tak-s-moldavskoy-femidoy-48075518.html

Цэрану: что не так с молдавской Фемидой

Цэрану: что не так с молдавской Фемидой

Почему молдавское правосудие так плохо работает

2022-01-18T08:00+0200

2022-01-18T08:00+0200

2022-01-18T08:55+0200

радио

илан шор

владимир плахотнюк

олигархи

вячеслав платон

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Цэрану: что не так с молдавской Фемидой Цэрану: что не так с молдавской Фемидой

Стоит ли ожидать, что самые громкие уголовные дела Молдовы завершатся в ближайшее время и их фигуранты будут экстрадированы в страну, – ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог Анатолий Цэрану.Собеседник объяснил какими способами олигархи скрываются от молдавского правосудия."Платон - в Лондоне, а это серьезное убежище для людей, у которых не все чисто в биографии. Нужны очень веские доводы для того, чтобы достать человека из Лондона. Шор - гражданин Израиля по рождению, таких власти страны не выдают. Плахотнюк же выбирает те страны для убежища, где он чувствует себя безопасно в правовом плане", - отметил Цэрану.Однако проблема не столько в странах, куда перебрались олигархи, сколько в работе самой молдавской юстиции, уверен политолог."Если бы молдавская Фемида работала оперативно, то приговоры уже были бы в отсутствие этих персонажей. И тогда бы факт возможной выдачи этих людей приобрел бы совершенно другую окраску. И другую интенсивность. Но пока молдавская Фемида особо не усердствует", - резюмировал политолог.Экс-глава ЖДМ Юрий Топалэ, которого задержал Интерпол в Бельгии, обвиняется в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы и бесхозяйственном управлении предприятием в период 2015-2019 годов. В связи с этим вновь актуализировался вопрос, предстанут ли самые известные беглые олигархи Молдовы перед правосудием.

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2022

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илан шор, владимир плахотнюк, олигархи, вячеслав платон, аудио