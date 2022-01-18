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Цэрану: что не так с молдавской Фемидой
Цэрану: что не так с молдавской Фемидой
Почему молдавское правосудие так плохо работает
2022-01-18T08:00+0200
2022-01-18T08:55+0200
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Цэрану: что не так с молдавской Фемидой
Цэрану: что не так с молдавской Фемидой
Стоит ли ожидать, что самые громкие уголовные дела Молдовы завершатся в ближайшее время и их фигуранты будут экстрадированы в страну, – ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог Анатолий Цэрану.Собеседник объяснил какими способами олигархи скрываются от молдавского правосудия."Платон - в Лондоне, а это серьезное убежище для людей, у которых не все чисто в биографии. Нужны очень веские доводы для того, чтобы достать человека из Лондона. Шор - гражданин Израиля по рождению, таких власти страны не выдают. Плахотнюк же выбирает те страны для убежища, где он чувствует себя безопасно в правовом плане", - отметил Цэрану.Однако проблема не столько в странах, куда перебрались олигархи, сколько в работе самой молдавской юстиции, уверен политолог."Если бы молдавская Фемида работала оперативно, то приговоры уже были бы в отсутствие этих персонажей. И тогда бы факт возможной выдачи этих людей приобрел бы совершенно другую окраску. И другую интенсивность. Но пока молдавская Фемида особо не усердствует", - резюмировал политолог.Экс-глава ЖДМ Юрий Топалэ, которого задержал Интерпол в Бельгии, обвиняется в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы и бесхозяйственном управлении предприятием в период 2015-2019 годов. В связи с этим вновь актуализировался вопрос, предстанут ли самые известные беглые олигархи Молдовы перед правосудием.
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илан шор, владимир плахотнюк, олигархи, вячеслав платон, аудио

Цэрану: что не так с молдавской Фемидой

08:00 18.01.2022 (обновлено: 08:55 18.01.2022)
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Цэрану: что не так с молдавской Фемидой
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Политический аналитик рассказал о том, почему дела беглых олигархов идут "со скрипом" и когда мы увидим их в Молдове.
Стоит ли ожидать, что самые громкие уголовные дела Молдовы завершатся в ближайшее время и их фигуранты будут экстрадированы в страну, – ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог Анатолий Цэрану.

"Я пессимист в этом вопросе. Эти люди обладают широкими экономическими возможностями для того, чтобы обеспечить себе соответствующее правовое прикрытие или даже непроницаемость своего убежища", - сказал эксперт.

Собеседник объяснил какими способами олигархи скрываются от молдавского правосудия.
"Платон - в Лондоне, а это серьезное убежище для людей, у которых не все чисто в биографии. Нужны очень веские доводы для того, чтобы достать человека из Лондона. Шор - гражданин Израиля по рождению, таких власти страны не выдают. Плахотнюк же выбирает те страны для убежища, где он чувствует себя безопасно в правовом плане", - отметил Цэрану.
Однако проблема не столько в странах, куда перебрались олигархи, сколько в работе самой молдавской юстиции, уверен политолог.
"Если бы молдавская Фемида работала оперативно, то приговоры уже были бы в отсутствие этих персонажей. И тогда бы факт возможной выдачи этих людей приобрел бы совершенно другую окраску. И другую интенсивность. Но пока молдавская Фемида особо не усердствует", - резюмировал политолог.
Экс-глава ЖДМ Юрий Топалэ, которого задержал Интерпол в Бельгии, обвиняется в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы и бесхозяйственном управлении предприятием в период 2015-2019 годов. В связи с этим вновь актуализировался вопрос, предстанут ли самые известные беглые олигархи Молдовы перед правосудием.
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