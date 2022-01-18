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https://ru.sputnik.md/20220118/ukraina-razreshila-tranzit-transporta-s-pridnestrovskimi-nomerami-48120806.html
Украина разрешила транзит транспорта с приднестровскими номерами
Украина разрешила транзит транспорта с приднестровскими номерами
Власти в Киеве пошли навстречу просьбе Тирасполя, сообщают в Приднестровье.
2022-01-18T19:30+0200
2022-01-18T19:30+0200
общество
приднестровье
украина
номера
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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Жители Приднестровья, которые собираются вывезти свой автомобиль с территории Украины, смогут это сделать, сообщает внешнеполитическое ведомство региона.По запросу властей Приднестровья на Украине было принято решение об обеспечении транзитного следования через свою территорию автомобилей с приднестровскими номерными знаками с 24 января по 24 февраля 2022 года.Вывоз автомобилей из Украины в Приднестровье будет разрешен с 24 января по 1 апреля.В конце декабря Тирасполь заявил о временном приостановлении регистрации транспорта с нейтральными номерами. Это решение было принято после того, как таможенными органами Молдовы был задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца.Это было воспринято в Приднестровье как намеренное создание препятствий для регистрации транспортных средств в пунктах в Тирасполе и Рыбнице.
https://ru.sputnik.md/20210906/kak-reshit-problemu-s-pridnestrovskimi-nomerami-44544777.html
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приднестровье, украина, номера

Украина разрешила транзит транспорта с приднестровскими номерами

19:30 18.01.2022
© Sputnik / Мирослав РотарьНомер ПМР
Номер ПМР - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Власти в Киеве пошли навстречу просьбе Тирасполя, сообщают в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Жители Приднестровья, которые собираются вывезти свой автомобиль с территории Украины, смогут это сделать, сообщает внешнеполитическое ведомство региона.
По запросу властей Приднестровья на Украине было принято решение об обеспечении транзитного следования через свою территорию автомобилей с приднестровскими номерными знаками с 24 января по 24 февраля 2022 года.
Вывоз автомобилей из Украины в Приднестровье будет разрешен с 24 января по 1 апреля.
В конце декабря Тирасполь заявил о временном приостановлении регистрации транспорта с нейтральными номерами. Это решение было принято после того, как таможенными органами Молдовы был задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца.
Это было воспринято в Приднестровье как намеренное создание препятствий для регистрации транспортных средств в пунктах в Тирасполе и Рыбнице.
Как решить проблему с приднестровскими номерами - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Как решить проблему с приднестровскими номерами
6 сентября 2021, 21:22
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