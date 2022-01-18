https://ru.sputnik.md/20220118/ukraina-razreshila-tranzit-transporta-s-pridnestrovskimi-nomerami-48120806.html

Украина разрешила транзит транспорта с приднестровскими номерами

Украина разрешила транзит транспорта с приднестровскими номерами

Власти в Киеве пошли навстречу просьбе Тирасполя, сообщают в Приднестровье.

2022-01-18T19:30+0200

2022-01-18T19:30+0200

2022-01-18T19:30+0200

общество

приднестровье

украина

номера

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КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Жители Приднестровья, которые собираются вывезти свой автомобиль с территории Украины, смогут это сделать, сообщает внешнеполитическое ведомство региона.По запросу властей Приднестровья на Украине было принято решение об обеспечении транзитного следования через свою территорию автомобилей с приднестровскими номерными знаками с 24 января по 24 февраля 2022 года.Вывоз автомобилей из Украины в Приднестровье будет разрешен с 24 января по 1 апреля.В конце декабря Тирасполь заявил о временном приостановлении регистрации транспорта с нейтральными номерами. Это решение было принято после того, как таможенными органами Молдовы был задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца.Это было воспринято в Приднестровье как намеренное создание препятствий для регистрации транспортных средств в пунктах в Тирасполе и Рыбнице.

https://ru.sputnik.md/20210906/kak-reshit-problemu-s-pridnestrovskimi-nomerami-44544777.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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приднестровье, украина, номера