https://ru.sputnik.md/20220118/yanvari-moldova-covid-241-protsent-48118620.html

В январе в Молдове количество заражений COVID выросло на 241 процент

В январе в Молдове количество заражений COVID выросло на 241 процент

По данным минздрава в январе 2022 года резко возросло количество заражений коронавирусом.

2022-01-18T18:17+0200

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2022-01-18T18:55+0200

минздрав

заболеваемость

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. С 10 по 16 января 2022 года в Молдове было зарегистрировано 8686 случаев заболевания COVID-19, из них 1182 - в Приднестровье. Заболеваемость составила 233 случая на 100 000 населения, что составляет рост примерно на 135% по сравнению с первой неделей 2022 года и примерно на 241% по сравнению с прошлым месяцем, сообщает Министерство здравоохранения.За тот же период зарегистрировано 55 случаев заражения среди беременных. Число случаев заражения среди детей увеличилось с 230 за первую неделю до 724 за вторую неделю 2022 года."В то же время в период с 10 по 16 января 2022 года "красный код" был подтвержден в двух административно-территориальных единицах территориях – Кишиневе и Яловенском районе, "оранжевый" – в 27 районах с заболеваемостью от 102 до 229 случаев на 100 тысяч населения, а в восьми районах, где заболеваемость составляла до 97 случаев на 100 000 населения, был установлен "желтый код", - сообщили в Минздраве.С 10 по 16 января был зарегистрирован 81 летальный исход.Процесс вакцинации против COVID-19В период с 10 по 16 января было вакцинировано 40 737 человек, что на 25% больше, чем в первую неделю 2022 года, и примерно на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Бустерную дозу получили 109 162 человека.Национальный охват одной дозой составляет около 30%, а полной схемой - около 29%, всего введено 1 839 613 доз вакцины.Самый высокий уровень вакцинации по полной схеме зарегистрирован в муниципии Кишинев - 43% и Сороках - 32%, а самый низкий охват вакцинацией отмечается в АТО Гагаузия 18%, Сынжерей и Леова -19%.

https://ru.sputnik.md/20220106/vakczinatia-deti-pobochnie-effecti-covid-moldova-47817622.html

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минздрав, заболеваемость, статистика, молдова