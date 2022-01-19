https://ru.sputnik.md/20220119/-moldovagaz-banki-kredit-48129206.html
Глава "Молдовагаза" объяснил, почему банки отказывают компании в кредите
Глава "Молдовагаза" объяснил, почему банки отказывают компании в кредите
Вадим Чебан озвучил причины отказа коммерческих банков в кредитовании "Молдовагаза".
2022-01-19T10:47+0200
2022-01-19T10:47+0200
2022-01-19T11:03+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан разъяснил ситуацию с отказом в кредитовании компании, полученным от коммерческих банков.По словам Чебана, причинами для отказа в предоставлении кредитов послужили четыре фактора:Ранее Чебан предложил правительству Молдовы ряд мер по выводу страны из топливного кризиса.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
https://ru.sputnik.md/20220118/dodon-u-vlasti-tolko-dva-sposoba-rasplatitsya-za-gaz-48123697.html
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в молдове, молдова, молдовагаз, вадим чебан
Глава "Молдовагаза" объяснил, почему банки отказывают компании в кредите
10:47 19.01.2022 (обновлено: 11:03 19.01.2022)
Вадим Чебан озвучил причины отказа коммерческих банков в кредитовании "Молдовагаза".
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан разъяснил ситуацию с отказом в кредитовании компании, полученным от коммерческих банков.
"Во избежание путаницы и спекуляций хочу четко обозначить ситуацию с коммерческими кредитами для АО "Молдовагаз", – написал Чебан в своем Telegam.
По словам Чебана, причинами для отказа в предоставлении кредитов послужили четыре фактора:
1.
Отрицательное значение собственного капитала АО "Молдовагаз" и отсутствие у предприятия возможности обеспечить коммерческие банки (КБ) требуемым залогом недвижимого имущества, отвечающего запросам и критериям банков;
2.
Тариф на поставку природного газа конечным потребителям, утвержденный НАРЭ в ноябре, не покрывает расходы АО "Молдовагаз", связанные с закупкой природного газа;
3.
Чрезвычайно сложная ситуация, сложившаяся на международном рынке природного газа, выраженная непредсказуемыми колебаниями цен на природный газ;
4.
Невозможность удовлетворения дополнительных требований КБ о предоставлении государственных гарантий.
Ранее Чебан предложил правительству Молдовы
ряд мер по выводу страны из топливного кризиса.
Проблемы с оплатой
Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.