https://ru.sputnik.md/20220119/albot-tretiy-krug-australian-open-lichnyy-rekord-48129720.html

Албот вышел в третий круг Australian Open и повторил личный рекорд

Албот вышел в третий круг Australian Open и повторил личный рекорд

В 2021 году молдавский теннисист Раду Албот впервые дошел до третьего круга Australian Open, установив личный и национальный рекорды.

2022-01-19T10:59+0200

2022-01-19T10:59+0200

2022-01-19T11:42+0200

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел в третий круг одиночного разряда на Australian Open, повторив свое лучшее в карьере достижение на данном турнире.Лидер отечественного тенниса обыграл в среду австралийца Александра Вукича (160 место в рейтинге АТР). Матч продолжался 2 часа 16 минут и завершился трехсетовой победой молдавского спортсмена – 6:4, 7:6 (7:4), 6:4.Следующим соперником Албота станет победитель матча между третьей ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым и австралийцем Джоном Миллманом (89 место рейтинга АТР). С Миллманом Албот играл трижды, одержав две победы (2015 и 2018 годы), один раз побеждал австралиец (в 2018 году). Со Зверевым лучший теннисист Молдовы встречался всего один раз – на US Open в 2019 году. Тогда спортсмен из Германии смог победить в пяти сетах – 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2.Игры основной сетки Australian Open проходят с 17 по 30 января.Лидер отечественного тенниса попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4. В стартовом матче основной сетки Албот выиграл у японца Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР) – 6:3, 6:4, 4:6, 6:2.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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в молдове, в мире, раду албот, теннис, australian open