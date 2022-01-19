https://ru.sputnik.md/20220119/biografiya-oleg-serebryan-48129406.html

Биография Олега Серебряна

Биография Олега Серебряна

Кто такой Олег Серебрян, новый вице-премьер по реинтеграции в правительстве Молдовы

2022-01-19T11:46+0200

2022-01-19T11:46+0200

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реинтеграция

вице-премьер

олег серебрян

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Олег Серебрян родился 13 июля 1969 года в селе Ходороуцы Окницкого района.Он изучал историю и право в педагогическом университете им. Иона Крянгэ и международные отношения в Европейском институте в Ницце, после чего учился в Эдинбургском университете, Национальной школе управления в Париже и Центре безопасности и дипломатии Бирмингемского университета.В 1998 году защитил докторскую диссертацию в области политологии в Академии наук Молдовы.Дипломатическая карьера Олега Серебряна началась вскоре после обретения Молдовой независимости. В 1992-1995 годах он работал в Управлении Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел Республики Молдова.С 1999 по 2005 год Серебрян был проректором Свободного университета Молдовы (ULIM).В 2001 году началась политическая карьера Олега Серебряна. С 2001 по 2008 год он был председателем Социал-либеральной партии. В 2008 году, после слияния Социал-либеральной партии с Демократической партией Молдовы, был избран первым вице-председателем ДПМ.В период с 2005 по 2010 год был депутатом парламента Республики Молдова, в 2005-2006 годах был членом постоянного бюро парламента.В июне 2010 Олег Серебрян ушел из активной политики и был назначен послом Республики Молдова во Франции. Занимал эту должность до 2015 года.В 2015 был назначен послом Республики Молдова в Германии и занимал эту должность до 2021 года.Олег Серебрян 19 января 2022 назначен вице-премьером по реинтеграции в правительстве Молдовы.Также в январе 2022 года, за две недели до назначения на должность вице-премьера был назначен директором Дипломатического института МИДЕИ.

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реинтеграция, вице-премьер, олег серебрян