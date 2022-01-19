https://ru.sputnik.md/20220119/chto-budet-s-reintegratsiey-moldovy-pri-serebryane-48155386.html

Что будет с реинтеграцией Молдовы при Серебряне

Что будет с реинтеграцией Молдовы при Серебряне

В правительстве долго сохраняли интригу относительно назначения нового вице-премьера по реинтеграции.

2022-01-19T21:42+0200

2022-01-19T21:42+0200

2022-01-19T21:42+0200

политика

в молдове

приднестровье

олег серебрян

колумнистика

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Премьер время от времени заявляла, что поиск подходящего кандидата находится на последней стометровке. Затем Наталья Гаврилица сообщила, что кандидат наконец найден. Но кто это – она не скажет, потому что "человеку нужно время, чтобы подготовиться, завершить дела". Однако заверила, что у кандидата большой опыт в дипломатической области.Все это полностью соответствовало сценарию "приятного сюрприза", когда оглашение имени намеренно затягивают, чтобы поднять напряжение, которое затем завершится катарсисом. "А теперь на нашу сцену выходит… выходит… выходит…" То есть в правительстве были абсолютно уверены, что выбор во всех отношениях удачный.И вот наконец имя названо. Олег Серебрян приведен к присяге и допущен к целованию государственного флага – по последней европейской "ковидной" моде, не снимая респиратора.Однако катарсиса не случилось.Почему этот выбор – отличный для властиОлег Серебрян на посту вице-премьера по реинтеграции и главного переговорщика в процессе приднестровского урегулирования – это выбор одновременно и отличный, и абсолютно провальный. Смотря с какой стороны подойти к оценке.С точки зрения администрации президента и руководства правящей партии "Действие и солидарность" (а значит, и правительства), Олег Серебрян подходит на эту должность просто идеально, по сумме заслуг и достижений.История Серебряна как общественного деятеля и заметной политической фигуры началась в 2001 году, когда после оглушительной победы в Молдове коммунистов на разгромленных останках правого фланга начали консолидироваться новые правые партии прозападного толка. Серебрян, до того работавший в МИД, а затем проректором в университете, возглавил Социал-либеральную партию – формирование, с разгона взявшее откровенно унионистский курс, с концепцией "двух румынских государств".Успеха на выборах партия не имела, в 2005 году вошла в "Блок Демократическая Молдова" во главе с Серафимом Урекяном, а в 2008 слилась с Демократической партией Думитру Дьякова, где Серебрян получил пост вице-председателя. В 2010 году Серебрян окончательно простился с политикой и уехал послом во Францию, а затем в Германию.В бытность публичным политиком Серебрян успел достаточно четко обозначить свою позицию. Например, в 2010 году он заявлял, что "раздача Москвой российского гражданства представляет опасность для государственности Молдовы", а само молдавское государство называл "обанкротившимся проектом".В период неудачных попыток избрать президента в 2010-2012 годах, когда власть развернула кампанию по "декоммунизации", Серебрян предложил запретить символ серпа и молота, что автоматически перевело бы в разряд запрещенных советские ордена и медали. За это депутат парламента Серебрян едва не подвергся обструкции, так сказать, физического характера. На следующий день после этого заявления глава Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан пришел в парламент с полной грудью орденов и предложил Серебряну эти ордена самолично снять, что вызвало у парламентария нервный срыв, вспоминает глава Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович.То есть новый вице-премьер по всем параметрам соответствует политическому курсу нынешнего руководства Молдовы. Неуклонная европейская интеграция, сближение с НАТО, а в перспективе и вступление Молдовы в Североатлантический альянс, последовательное дистанцирование от России, разговоры об "аннексии Крыма" – эти устремления Серебряна близки и понятны для ключевых фигур в правящей партии, занявшей все заметные руководящие посты в Молдове.Соответствует генеральной линии и видение Серебряном проблематики приднестровского урегулирования, которое теперь вошло в круг его непосредственных служебных обязанностей.Почему этот выбор – провальный для переговоровПрямой диалог с Приднестровьем новый вице-премьер вряд ли считает уместным – как и президент Майя Санду, и премьер Наталья Гаврилица. Серебрян принципиально убежден, что рассматривать приднестровский конфликт надо в комплексе с "конфликтами в Донбассе, Крыму, Приднестровье или Буджаке", как заявил он в 2015 году в интервью Deutsche Welle.В интервью другому изданию он раскрыл свою позицию подробнее и заявил, что в ЕС "приднестровскую тематику рассматривают как продолжение восточно-украинской тематики. И они правы, потому что и абхазский вопрос, и южноосетинский, и приднестровский, и крымский, и донбасский – все они тесно связаны между собой".Этот подход должен казаться близким и понятным и президенту Майе Санду, и премьеру Наталье Гаврилице. Приднестровье в этой оптике рассматривается как "сепаратистский регион, что, впрочем, не произносится вслух официально, но всегда подразумевается. А иногда и прорывается, как в памятных высказываниях спикера парламента Игоря Гросу в Кошнице во время президентских выборов 2020 года. Да и сам Серебрян в 2006 году гневно называл жителей Левобережья "сепаратистами", а регион – "сепаратистским".Соответственно, никакого прямого диалога здесь и не подразумевается. А все "урегулирование" заключается в том, чтобы вынудить Тирасполь безоговорочно принять политические требования Кишинева, для чего надлежит организовать внешнеполитическое давление на власти Приднестровья.Нюанс заключается в том, что никаких осмысленных требований или условий Кишинев Тирасполю в последние минимум полтора десятка лет даже не выдвигает, сосредоточившись на "местных конфликтах" -- например, вокруг школ с обучением на латинице или доступа фермеров на поля.Однако, несмотря на свою виртуальность, эта политика приносит Кишиневу вполне реальные дивиденды на международной арене. Приднестровская проблема в связке с "выводом российских войск из Приднестровья" остается обязательным элементом программы при каждой встрече руководителей Молдовы с зарубежными лидерами.Порок подобной политики в том, что, предлагая измениться Приднестровью, Кишинев не собирается ничего менять в себе. Реинтеграция понимается как механическое присоединение Приднестровья к территории остальной Молдовы и безоговорочная политическая капитуляция "тираспольского режима". Российские же миротворцы в этом контексте воспринимаются как препятствие, которое надлежит устранить.Впрочем, Серебрян не слишком хорошо представляет себе, что происходит в Приднестровье, о чем он публично и сообщал в одном из интервью. "Не могу сделать анализ того, что происходит сейчас с менталитетом населения восточных районов Республики Молдова, да и вообще не уверен, что можно провести такую оценку", – признавался он.Когда без вице-премьера лучше, чем с нимМожно с уверенностью сказать, что с точки зрения эффективности процесса приднестровского урегулирования, Олег Серебрян – это абсолютно провальный выбор.Курс на отказ от прямого диалога с приднестровским руководством при Серебряне, совершенно очевидно, изменений не претерпит. Так же очевидно, что с таким подходом нового импульса переговорам в формате "5+2" Кишинев придать не сумеет. А значит, "урегулирование без урегулирования" продолжится, причем так же безрезультатно, как и прежде.Все, что способен сделать новый вице-премьер по реинтеграции, в силу своих способностей и политических привычек, это обострить ситуацию необдуманными (или наоборот, тщательно обдуманными) заявлениями, выдвижением ультиматумов и резкими демаршами. Этот политический багаж Олег Серебрян не растерял, о чем можно судить хотя бы по его свежему заявлению о "двух китайских республиках", прозвучавшему 14 января в интервью. Это заявление не успело превратиться в дипломатический скандал по литовскому сценарию просто потому, что Серебрян в тот момент не занимал никаких официальных постов. А позже и извинился за свое высказывание – видимо, вспомнив о должности, которую готовится занять.Наверное, можно даже сказать, что фигура Олега Серебряна – это символ всей политики нынешней власти Молдовы в отношении приднестровской проблемы. То есть использование приднестровской темы в чуждых для Молдовы геополитических интересах, ноль результатов и абсолютная неэффективность.Очень многих во властных кабинетах в Кишиневе это абсолютно устраивает.

https://ru.sputnik.md/20220119/biografiya-oleg-serebryan-48129406.html

https://ru.sputnik.md/20220102/pas-pridnestrove-47622786.html

https://ru.sputnik.md/20220101/bruter-moldavskaya-vlast-pytaetsya-ne-zamechat-pridnestrove-47651269.html

https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-zayavila-chto-ne-poluchala-pismo-ot-krasnoselskogo-47576245.html

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в молдове, приднестровье, олег серебрян, колумнистика