https://ru.sputnik.md/20220119/chto-budet-s-reintegratsiey-moldovy-pri-serebryane-48155386.html
Что будет с реинтеграцией Молдовы при Серебряне
Что будет с реинтеграцией Молдовы при Серебряне
В правительстве долго сохраняли интригу относительно назначения нового вице-премьера по реинтеграции.
2022-01-19T21:42+0200
2022-01-19T21:42+0200
2022-01-19T21:42+0200
политика
в молдове
приднестровье
олег серебрян
колумнистика
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48132624_0:486:2365:1816_1920x0_80_0_0_4ce938242ca84d7f4f0cb5be9bba1db8.jpg
Премьер время от времени заявляла, что поиск подходящего кандидата находится на последней стометровке. Затем Наталья Гаврилица сообщила, что кандидат наконец найден. Но кто это – она не скажет, потому что "человеку нужно время, чтобы подготовиться, завершить дела". Однако заверила, что у кандидата большой опыт в дипломатической области.Все это полностью соответствовало сценарию "приятного сюрприза", когда оглашение имени намеренно затягивают, чтобы поднять напряжение, которое затем завершится катарсисом. "А теперь на нашу сцену выходит… выходит… выходит…" То есть в правительстве были абсолютно уверены, что выбор во всех отношениях удачный.И вот наконец имя названо. Олег Серебрян приведен к присяге и допущен к целованию государственного флага – по последней европейской "ковидной" моде, не снимая респиратора.Однако катарсиса не случилось.Почему этот выбор – отличный для властиОлег Серебрян на посту вице-премьера по реинтеграции и главного переговорщика в процессе приднестровского урегулирования – это выбор одновременно и отличный, и абсолютно провальный. Смотря с какой стороны подойти к оценке.С точки зрения администрации президента и руководства правящей партии "Действие и солидарность" (а значит, и правительства), Олег Серебрян подходит на эту должность просто идеально, по сумме заслуг и достижений.История Серебряна как общественного деятеля и заметной политической фигуры началась в 2001 году, когда после оглушительной победы в Молдове коммунистов на разгромленных останках правого фланга начали консолидироваться новые правые партии прозападного толка. Серебрян, до того работавший в МИД, а затем проректором в университете, возглавил Социал-либеральную партию – формирование, с разгона взявшее откровенно унионистский курс, с концепцией "двух румынских государств".Успеха на выборах партия не имела, в 2005 году вошла в "Блок Демократическая Молдова" во главе с Серафимом Урекяном, а в 2008 слилась с Демократической партией Думитру Дьякова, где Серебрян получил пост вице-председателя. В 2010 году Серебрян окончательно простился с политикой и уехал послом во Францию, а затем в Германию.В бытность публичным политиком Серебрян успел достаточно четко обозначить свою позицию. Например, в 2010 году он заявлял, что "раздача Москвой российского гражданства представляет опасность для государственности Молдовы", а само молдавское государство называл "обанкротившимся проектом".В период неудачных попыток избрать президента в 2010-2012 годах, когда власть развернула кампанию по "декоммунизации", Серебрян предложил запретить символ серпа и молота, что автоматически перевело бы в разряд запрещенных советские ордена и медали. За это депутат парламента Серебрян едва не подвергся обструкции, так сказать, физического характера. На следующий день после этого заявления глава Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан пришел в парламент с полной грудью орденов и предложил Серебряну эти ордена самолично снять, что вызвало у парламентария нервный срыв, вспоминает глава Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович.То есть новый вице-премьер по всем параметрам соответствует политическому курсу нынешнего руководства Молдовы. Неуклонная европейская интеграция, сближение с НАТО, а в перспективе и вступление Молдовы в Североатлантический альянс, последовательное дистанцирование от России, разговоры об "аннексии Крыма" – эти устремления Серебряна близки и понятны для ключевых фигур в правящей партии, занявшей все заметные руководящие посты в Молдове.Соответствует генеральной линии и видение Серебряном проблематики приднестровского урегулирования, которое теперь вошло в круг его непосредственных служебных обязанностей.Почему этот выбор – провальный для переговоровПрямой диалог с Приднестровьем новый вице-премьер вряд ли считает уместным – как и президент Майя Санду, и премьер Наталья Гаврилица. Серебрян принципиально убежден, что рассматривать приднестровский конфликт надо в комплексе с "конфликтами в Донбассе, Крыму, Приднестровье или Буджаке", как заявил он в 2015 году в интервью Deutsche Welle.В интервью другому изданию он раскрыл свою позицию подробнее и заявил, что в ЕС "приднестровскую тематику рассматривают как продолжение восточно-украинской тематики. И они правы, потому что и абхазский вопрос, и южноосетинский, и приднестровский, и крымский, и донбасский – все они тесно связаны между собой".Этот подход должен казаться близким и понятным и президенту Майе Санду, и премьеру Наталье Гаврилице. Приднестровье в этой оптике рассматривается как "сепаратистский регион, что, впрочем, не произносится вслух официально, но всегда подразумевается. А иногда и прорывается, как в памятных высказываниях спикера парламента Игоря Гросу в Кошнице во время президентских выборов 2020 года. Да и сам Серебрян в 2006 году гневно называл жителей Левобережья "сепаратистами", а регион – "сепаратистским".Соответственно, никакого прямого диалога здесь и не подразумевается. А все "урегулирование" заключается в том, чтобы вынудить Тирасполь безоговорочно принять политические требования Кишинева, для чего надлежит организовать внешнеполитическое давление на власти Приднестровья.Нюанс заключается в том, что никаких осмысленных требований или условий Кишинев Тирасполю в последние минимум полтора десятка лет даже не выдвигает, сосредоточившись на "местных конфликтах" -- например, вокруг школ с обучением на латинице или доступа фермеров на поля.Однако, несмотря на свою виртуальность, эта политика приносит Кишиневу вполне реальные дивиденды на международной арене. Приднестровская проблема в связке с "выводом российских войск из Приднестровья" остается обязательным элементом программы при каждой встрече руководителей Молдовы с зарубежными лидерами.Порок подобной политики в том, что, предлагая измениться Приднестровью, Кишинев не собирается ничего менять в себе. Реинтеграция понимается как механическое присоединение Приднестровья к территории остальной Молдовы и безоговорочная политическая капитуляция "тираспольского режима". Российские же миротворцы в этом контексте воспринимаются как препятствие, которое надлежит устранить.Впрочем, Серебрян не слишком хорошо представляет себе, что происходит в Приднестровье, о чем он публично и сообщал в одном из интервью. "Не могу сделать анализ того, что происходит сейчас с менталитетом населения восточных районов Республики Молдова, да и вообще не уверен, что можно провести такую оценку", – признавался он.Когда без вице-премьера лучше, чем с нимМожно с уверенностью сказать, что с точки зрения эффективности процесса приднестровского урегулирования, Олег Серебрян – это абсолютно провальный выбор.Курс на отказ от прямого диалога с приднестровским руководством при Серебряне, совершенно очевидно, изменений не претерпит. Так же очевидно, что с таким подходом нового импульса переговорам в формате "5+2" Кишинев придать не сумеет. А значит, "урегулирование без урегулирования" продолжится, причем так же безрезультатно, как и прежде.Все, что способен сделать новый вице-премьер по реинтеграции, в силу своих способностей и политических привычек, это обострить ситуацию необдуманными (или наоборот, тщательно обдуманными) заявлениями, выдвижением ультиматумов и резкими демаршами. Этот политический багаж Олег Серебрян не растерял, о чем можно судить хотя бы по его свежему заявлению о "двух китайских республиках", прозвучавшему 14 января в интервью. Это заявление не успело превратиться в дипломатический скандал по литовскому сценарию просто потому, что Серебрян в тот момент не занимал никаких официальных постов. А позже и извинился за свое высказывание – видимо, вспомнив о должности, которую готовится занять.Наверное, можно даже сказать, что фигура Олега Серебряна – это символ всей политики нынешней власти Молдовы в отношении приднестровской проблемы. То есть использование приднестровской темы в чуждых для Молдовы геополитических интересах, ноль результатов и абсолютная неэффективность.Очень многих во властных кабинетах в Кишиневе это абсолютно устраивает.
https://ru.sputnik.md/20220119/biografiya-oleg-serebryan-48129406.html
https://ru.sputnik.md/20220102/pas-pridnestrove-47622786.html
https://ru.sputnik.md/20220101/bruter-moldavskaya-vlast-pytaetsya-ne-zamechat-pridnestrove-47651269.html
https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-zayavila-chto-ne-poluchala-pismo-ot-krasnoselskogo-47576245.html
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в молдове, приднестровье, олег серебрян, колумнистика
Что будет с реинтеграцией Молдовы при Серебряне
В правительстве долго сохраняли интригу относительно назначения нового вице-премьера по реинтеграции.
Премьер время от времени заявляла, что поиск подходящего кандидата находится на последней стометровке. Затем Наталья Гаврилица сообщила, что кандидат наконец найден. Но кто это – она не скажет, потому что "человеку нужно время, чтобы подготовиться, завершить дела". Однако заверила, что у кандидата большой опыт в дипломатической области.
Все это полностью соответствовало сценарию "приятного сюрприза", когда оглашение имени намеренно затягивают, чтобы поднять напряжение, которое затем завершится катарсисом. "А теперь на нашу сцену выходит… выходит… выходит…" То есть в правительстве были абсолютно уверены, что выбор во всех отношениях удачный.
И вот наконец имя названо. Олег Серебрян приведен к присяге и допущен к целованию государственного флага – по последней европейской "ковидной" моде, не снимая респиратора.
Однако катарсиса не случилось.
Почему этот выбор – отличный для власти
Олег Серебрян на посту вице-премьера по реинтеграции и главного переговорщика в процессе приднестровского урегулирования – это выбор одновременно и отличный, и абсолютно провальный. Смотря с какой стороны подойти к оценке.
С точки зрения администрации президента и руководства правящей партии "Действие и солидарность" (а значит, и правительства), Олег Серебрян подходит на эту должность просто идеально, по сумме заслуг и достижений.
История Серебряна как общественного деятеля и заметной политической фигуры началась в 2001 году, когда после оглушительной победы в Молдове коммунистов на разгромленных останках правого фланга начали консолидироваться новые правые партии прозападного толка. Серебрян, до того работавший в МИД, а затем проректором в университете, возглавил Социал-либеральную партию – формирование, с разгона взявшее откровенно унионистский курс, с концепцией "двух румынских государств".
Успеха на выборах партия не имела, в 2005 году вошла в "Блок Демократическая Молдова" во главе с Серафимом Урекяном, а в 2008 слилась с Демократической партией Думитру Дьякова, где Серебрян получил пост вице-председателя. В 2010 году Серебрян окончательно простился с политикой и уехал послом во Францию, а затем в Германию.
В бытность публичным политиком Серебрян успел достаточно четко обозначить свою позицию. Например, в 2010 году он заявлял, что "раздача Москвой российского гражданства представляет опасность для государственности Молдовы", а само молдавское государство называл "обанкротившимся проектом".
В период неудачных попыток избрать президента в 2010-2012 годах, когда власть развернула кампанию по "декоммунизации", Серебрян предложил запретить символ серпа и молота, что автоматически перевело бы в разряд запрещенных советские ордена и медали. За это депутат парламента Серебрян едва не подвергся обструкции, так сказать, физического характера. На следующий день после этого заявления глава Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан пришел в парламент с полной грудью орденов и предложил Серебряну эти ордена самолично снять, что вызвало у парламентария нервный срыв, вспоминает глава Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович.
То есть новый вице-премьер по всем параметрам соответствует политическому курсу нынешнего руководства Молдовы. Неуклонная европейская интеграция, сближение с НАТО, а в перспективе и вступление Молдовы в Североатлантический альянс, последовательное дистанцирование от России, разговоры об "аннексии Крыма" – эти устремления Серебряна близки и понятны для ключевых фигур в правящей партии, занявшей все заметные руководящие посты в Молдове.
Соответствует генеральной линии и видение Серебряном проблематики приднестровского урегулирования, которое теперь вошло в круг его непосредственных служебных обязанностей.
Почему этот выбор – провальный для переговоров
Прямой диалог с Приднестровьем новый вице-премьер вряд ли считает уместным – как и президент Майя Санду, и премьер Наталья Гаврилица. Серебрян принципиально убежден, что рассматривать приднестровский конфликт надо в комплексе с "конфликтами в Донбассе, Крыму, Приднестровье или Буджаке", как заявил он в 2015 году в интервью Deutsche Welle.
В интервью другому изданию он раскрыл свою позицию подробнее и заявил, что в ЕС "приднестровскую тематику рассматривают как продолжение восточно-украинской тематики. И они правы, потому что и абхазский вопрос, и южноосетинский, и приднестровский, и крымский, и донбасский – все они тесно связаны между собой".
Этот подход должен казаться близким и понятным и президенту Майе Санду, и премьеру Наталье Гаврилице. Приднестровье в этой оптике рассматривается как "сепаратистский регион, что, впрочем, не произносится вслух официально, но всегда подразумевается. А иногда и прорывается, как в памятных высказываниях спикера парламента Игоря Гросу в Кошнице во время президентских выборов 2020 года. Да и сам Серебрян в 2006 году гневно называл жителей Левобережья "сепаратистами", а регион – "сепаратистским".
Соответственно, никакого прямого диалога здесь и не подразумевается. А все "урегулирование" заключается в том, чтобы вынудить Тирасполь безоговорочно принять политические требования Кишинева, для чего надлежит организовать внешнеполитическое давление на власти Приднестровья.
Нюанс заключается в том, что никаких осмысленных требований или условий Кишинев Тирасполю в последние минимум полтора десятка лет даже не выдвигает, сосредоточившись на "местных конфликтах" -- например, вокруг школ с обучением на латинице или доступа фермеров на поля.
Однако, несмотря на свою виртуальность, эта политика приносит Кишиневу вполне реальные дивиденды на международной арене. Приднестровская проблема в связке с "выводом российских войск из Приднестровья" остается обязательным элементом программы при каждой встрече руководителей Молдовы с зарубежными лидерами.
Порок подобной политики в том, что, предлагая измениться Приднестровью, Кишинев не собирается ничего менять в себе. Реинтеграция понимается как механическое присоединение Приднестровья к территории остальной Молдовы и безоговорочная политическая капитуляция "тираспольского режима". Российские же миротворцы в этом контексте воспринимаются как препятствие, которое надлежит устранить.
Впрочем, Серебрян не слишком хорошо представляет себе, что происходит в Приднестровье, о чем он публично и сообщал в одном из интервью. "Не могу сделать анализ того, что происходит сейчас с менталитетом населения восточных районов Республики Молдова, да и вообще не уверен, что можно провести такую оценку", – признавался он.
Когда без вице-премьера лучше, чем с ним
Можно с уверенностью сказать, что с точки зрения эффективности процесса приднестровского урегулирования, Олег Серебрян – это абсолютно провальный выбор.
Курс на отказ от прямого диалога с приднестровским руководством при Серебряне, совершенно очевидно, изменений не претерпит. Так же очевидно, что с таким подходом нового импульса переговорам в формате "5+2" Кишинев придать не сумеет. А значит, "урегулирование без урегулирования" продолжится, причем так же безрезультатно, как и прежде.
Все, что способен сделать новый вице-премьер по реинтеграции, в силу своих способностей и политических привычек, это обострить ситуацию необдуманными (или наоборот, тщательно обдуманными) заявлениями, выдвижением ультиматумов и резкими демаршами. Этот политический багаж Олег Серебрян не растерял, о чем можно судить хотя бы по его свежему заявлению о "двух китайских республиках", прозвучавшему 14 января в интервью. Это заявление не успело превратиться в дипломатический скандал по литовскому сценарию просто потому, что Серебрян в тот момент не занимал никаких официальных постов. А позже и извинился за свое высказывание – видимо, вспомнив о должности, которую готовится занять.
Наверное, можно даже сказать, что фигура Олега Серебряна – это символ всей политики нынешней власти Молдовы в отношении приднестровской проблемы. То есть использование приднестровской темы в чуждых для Молдовы геополитических интересах, ноль результатов и абсолютная неэффективность.
Очень многих во властных кабинетах в Кишиневе это абсолютно устраивает.