https://ru.sputnik.md/20220119/dlya-chego-moldova-vvodit-rezhim-chp-v-energetike--kommentarii-ekspertov-48155897.html

Для чего Молдова вводит режим ЧП в энергетике – комментарии экспертов

Для чего Молдова вводит режим ЧП в энергетике – комментарии экспертов

Договор с "Газпромом" заключали дилетанты, не способные увидеть и предусмотреть "нюансы", которые оказались крайне важны.

2022-01-19T20:50+0200

2022-01-19T20:50+0200

2022-01-19T20:51+0200

экономика

кризис

газпром

молдовагаз

режим чп

газ

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица объявила, что попросит парламент на внеочередной сессии 20 января ввести в стране режим чрезвычайного положения в области энергетики. Решение принято в свете разразившегося в республике очередного газового кризиса.Это будет уже второй за последние полгода режим ЧП в отечественном энергетическом секторе. Первый, введенный на срок в один месяц минувшей осенью, главные проблемы молдавской газовой отрасли, как выяснилось, не решил. Поможет ли второй?Во-первых, полагает Парликов, частичная компенсация потребителям резко взлетевших цен на газ будет осуществляться "непосредственно через платежки", при этом во многом – авансом. В счетах за потребленный газ, напоминает эксперт, уже указывается сумма, которую компенсировало государство."В данный момент правительство решило выплатить компенсации потребителям в опережающем режиме – уже сейчас предоставить их и за январь, и за февраль. Цель понятна – чтобы у "Молдовагаза" быстро увеличилось количество денег для необходимых выплат "Газпрому" за поставленное топливо. Без введения режима чрезвычайного положения сделать это невозможно", – утверждает Парликов.Он говорит, что по итогу те деньги, которые АО "Молдовагаз" должно было получить в феврале-марте, предприятие получит уже сейчас. Одновременно с этим свою февральскую компенсацию в январе получит и рядовой потребитель."Отмечу, что выплаты из государственного бюджета на эти цели будут произведены в рамках тех изменений в бюджете и тех компенсаций, которые правительство утвердило еще в ноябре прошлого года", – сказал эксперт.Во-вторых, режим ЧП в энергетике должен кратковременно снизить налоговое бремя на главную газовую компанию Молдовы.Другой молдавский эксперт в области энергетики, Сергей Робу, нынешние меры правительства считает логичными, но крайне запоздалыми."Энергетическая система страны – крупный механизм с большой инерцией, быстрые решения и резкие изменения проводить в этой области крайне трудно. Режим ЧП, вероятно, поможет решить некоторые текущие вопросы, но газовый кризис, а главное – его причины, устранить в одночасье невозможно", – считает Робу.В целом, по его мнению, переговоры правительства Гаврилицы с "Газпромом" изначально велись "не на том уровне компетенции", который необходим для такого рода межгосударственных коммерческих сделок.Робу считает, что руководству Молдовы (для которого нынешняя ситуация "должна стать уроком") следует немедленно начать подготовку к новым переговорам с российским газовым гигантом и иметь при этом в виду долгосрочную перспективу.С точки зрения эксперта в области энергетики Сергея Унгуряну, весьма показательным стал фактический отказ банковской системы Молдовы в кредитах и, соответственно, доверии "Молдовагазу"."Этого следовало ожидать. У крупных молдавских предприятий с большой долей участия государства вообще к сегодняшнему дню сложилась не самая безупречная репутация. У банкиров просто нет уверенности, когда и каким образом они смогут получить обратно деньги, выделенные в кредит. Думаю, для банков после череды газовых кризисов не ясна сама дальнейшая судьба АО "Молдовагаз". Понятно, почему денег предприятию никто давать не рискнул", – утверждает Унгуряну.Главная же причина нынешнего кризиса, по его мнению, возникла не сегодня и не вчера – проблемы копились годами и так же годами не решались.Впрочем, эксперт указывает и на совсем свежие ошибки ныне действующего в Молдове правительства."У меня сильные подозрения, что власти республики совершенно не подготовились ни к октябрьским переговорам с "Газпромом", ни в целом к влиянию мирового энергетического кризиса на Молдову. Впечатление – хотели очень быстро, что называется, закрыть вопрос до "100 дней" нового правительства, буквально затыкая брешь, подписав газовый контракт, без учета большого количества нюансов, которые оказались важными", – говорит Унгуряну.Он напоминает, что формула, закрепленная в контракте с "Газпромом", была предложена именно молдавской стороной, а соответственно, сейчас молдавскому правительству некого винить в том, что страна к сегодняшнему дню получает газ по 647 долларов за тысячу кубометров.Но хуже всего другое, говорит эксперт: то, что за ошибки правительства расплачивается рядовой потребитель, а также малый и средний бизнес республики."Люди в Молдове видят, что, например, власти Сербии или Венгрии смогли договориться с российской компанией о весьма комфортных ценах для своих стран, даже на фоне мирового энергетического кризиса. И тому факту, что руководство нашей страны не смогло сделать того же, граждане республики несомненно дадут соответствующую оценку", – полагает эксперт.Раздражение и впрямь нарастает в эти дни в молдавском обществе. Одно только сделанное намедни вице-премьером Спыну заявление – ""Газпром", будучи крупнейшим акционером, может предложить свои решения" – вызвало целую волну сарказма в молдавском сегменте социальных сетей."Предлагая "Газпрому" самому как-то решить проблему оплаты самому себе за газ, поставляемый дочернему предприятию "Молдовагаз", вице-премьер-министр Андрей Спыну собственноручно расписался в импотентности находящегося у власти в Молдове режима президента Майи Санду", – высказался на своей страниц в соцсети политический аналитик, публицист Дмитрий Чубашенко.Он напоминает, что за последние четыре месяца Молдова уже в третий раз стоит перед угрозой прекращения поставок газа из-за невозможности их оплачивать.И делает печальный вывод:Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220119/gavrilitsa-preodolenie-energokrizisa-ne-potrebuet-dopolnitelnykh-byudzhetnykh-raskhodov-48147439.html

https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-skolko-moldova-platila-by-za-gaz-bez-skidki-ot-gazproma-48138952.html

https://ru.sputnik.md/20220119/gavrilitsa-gazprom-predupredil-ob-ostanovke-postavok-gaza-pri-otsutstvii-oplaty--48130795.html

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кризис, газпром, молдовагаз, режим чп, газ, в молдове