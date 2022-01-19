https://ru.sputnik.md/20220119/ekonomist-est-li-u-vlastey-moldovy-plan-po-vykhodu-iz-gazovogo-krizisa-48142836.html
Экономист: есть ли у властей Молдовы план по выходу из газового кризиса
Экономист: есть ли у властей Молдовы план по выходу из газового кризиса
Эксперт считает, что если бы Молдова покупала природный газ по рыночным ценам, то мы были бы банкротами.
2022-01-19T16:31+0200
2022-01-19T16:31+0200
2022-01-19T17:07+0200
экономика
молдова
газ
план
кризис
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Если цены на природный газ сохранятся высокими на том же уровне, то доля населения, которая не будет в состоянии оплачивать счета, окажется довольно большой. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.По мнению Гырбу, цена на природный газ неподъемна для республики.Гырбу заявил, что на данном этапе самый главный донор населения Молдовы – это "Газпром". Он также напомнил о словах господина Спыну – министра инфраструктуры о том, что благодаря хорошему контракту по отношению к ценам на рынке, экономия за несколько месяцев холодного периода составила около 300 с лишним миллионов долларов. "Если бы мы платили по рыночным ценам за природный газ, то мы бы уже были банкротами. Для нас уже эти цены неподъемные", – сказал эксперт.По его словам, многие страны испытывают серьезные проблемы с оплатой за природный газ."То есть это не только у нас, но и в других государствах с развитой экономикой. Однако у них экономика сильнее – в бюджете много денег, и у них есть возможность как-то перенастраивать свою налоговою политику, выдавать кредиты для помощи и гранты населению. Таким образом, у них получается найти выход из этой ситуации", – добавил Гырбу.Также он обратил внимание на то, что пока не понятно, как будет развиваться ситуация в следующем месяце в Молдове."Сейчас очень много людей жалуются на огромные счета. Где-то в марте-апреле будет видно, как мы вышли из этого отопительного сезона. Если цены сохранятся высокими на том же уровне, то, думаю, что доля населения, которая не будет в состоянии оплачивать счета, окажется довольно большой", – подчеркнул экономист.Что предпринимают власти Молдовы?Как считает эксперт, профильный министр Андрей Спыну не занимается проблемами, за решение которых отвечает руководимое им министерство."Профильное министерство не может ответить на некоторые вопросы. К примеру, на вопросы, связанные с кредитом для "Молдовагаза". Если банки не хотят предоставлять этот кредит (и это правильно, потому что организация влезает в огромные долги), то правительство должно найти выход, чтобы кредитовать. Может, нужно было найти какой-то банк из РФ, потому что Россия имеет самую большую долю в капитале этого предприятия", – сказал Гырбу.Другой вопрос, как отметил экономист, касается поэтапной оплаты счетов – эшелонирования. "То есть платить все не прямо сейчас, а распределить финансовое давление равномерно по всем месяцам года. Это был бы более-менее рациональных подход для большинства населения Молдовы… Но у министерства не разработаны инструменты для выхода из этой ситуации. Это очень грустно", – сказал Гырбу.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.
https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-pochemu-dolzhen-sostoyatsya-vizit-premera-moldovy-gavrilitsy-v-moskvu---48136335.html
https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-skolko-moldova-platila-by-za-gaz-bez-skidki-ot-gazproma-48138952.html
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молдова, газ, план, кризис
Экономист: есть ли у властей Молдовы план по выходу из газового кризиса
16:31 19.01.2022 (обновлено: 17:07 19.01.2022)
Обсудили с экономическим экспертом ситуацию с ценами на природный газ и то, как Молдова выйдет из текущего отопительного сезона.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik.
Если цены на природный газ сохранятся высокими на том же уровне, то доля населения, которая не будет в состоянии оплачивать счета, окажется довольно большой. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова
заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.
По мнению Гырбу, цена на природный газ неподъемна для республики.
Гырбу заявил, что на данном этапе самый главный донор населения Молдовы – это "Газпром". Он также напомнил о словах господина Спыну – министра инфраструктуры о том, что благодаря хорошему контракту по отношению к ценам на рынке, экономия за несколько месяцев холодного периода составила около 300 с лишним миллионов долларов. "Если бы мы платили по рыночным ценам за природный газ, то мы бы уже были банкротами. Для нас уже эти цены неподъемные", – сказал эксперт.
По его словам, многие страны испытывают серьезные проблемы с оплатой за природный газ.
"То есть это не только у нас, но и в других государствах с развитой экономикой. Однако у них экономика сильнее – в бюджете много денег, и у них есть возможность как-то перенастраивать свою налоговою политику, выдавать кредиты для помощи и гранты населению. Таким образом, у них получается найти выход из этой ситуации", – добавил Гырбу.
Также он обратил внимание на то, что пока не понятно, как будет развиваться ситуация в следующем месяце в Молдове.
"Сейчас очень много людей жалуются на огромные счета. Где-то в марте-апреле будет видно, как мы вышли из этого отопительного сезона. Если цены сохранятся высокими на том же уровне, то, думаю, что доля населения, которая не будет в состоянии оплачивать счета, окажется довольно большой", – подчеркнул экономист.
Что предпринимают власти Молдовы?
Как считает эксперт, профильный министр Андрей Спыну не занимается проблемами, за решение которых отвечает руководимое им министерство.
"Профильное министерство не может ответить на некоторые вопросы. К примеру, на вопросы, связанные с кредитом для "Молдовагаза". Если банки не хотят предоставлять этот кредит (и это правильно, потому что организация влезает в огромные долги), то правительство должно найти выход, чтобы кредитовать. Может, нужно было найти какой-то банк из РФ, потому что Россия имеет самую большую долю в капитале этого предприятия", – сказал Гырбу.
Другой вопрос, как отметил экономист, касается поэтапной оплаты счетов – эшелонирования.
"То есть платить все не прямо сейчас, а распределить финансовое давление равномерно по всем месяцам года. Это был бы более-менее рациональных подход для большинства населения Молдовы… Но у министерства не разработаны инструменты для выхода из этой ситуации. Это очень грустно", – сказал Гырбу.
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
Проблемы с оплатой
Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике
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