https://ru.sputnik.md/20220119/ekonomist-est-li-u-vlastey-moldovy-plan-po-vykhodu-iz-gazovogo-krizisa-48142836.html

Экономист: есть ли у властей Молдовы план по выходу из газового кризиса

Экономист: есть ли у властей Молдовы план по выходу из газового кризиса

Эксперт считает, что если бы Молдова покупала природный газ по рыночным ценам, то мы были бы банкротами.

2022-01-19T16:31+0200

2022-01-19T16:31+0200

2022-01-19T17:07+0200

экономика

молдова

газ

план

кризис

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Если цены на природный газ сохранятся высокими на том же уровне, то доля населения, которая не будет в состоянии оплачивать счета, окажется довольно большой. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.По мнению Гырбу, цена на природный газ неподъемна для республики.Гырбу заявил, что на данном этапе самый главный донор населения Молдовы – это "Газпром". Он также напомнил о словах господина Спыну – министра инфраструктуры о том, что благодаря хорошему контракту по отношению к ценам на рынке, экономия за несколько месяцев холодного периода составила около 300 с лишним миллионов долларов. "Если бы мы платили по рыночным ценам за природный газ, то мы бы уже были банкротами. Для нас уже эти цены неподъемные", – сказал эксперт.По его словам, многие страны испытывают серьезные проблемы с оплатой за природный газ."То есть это не только у нас, но и в других государствах с развитой экономикой. Однако у них экономика сильнее – в бюджете много денег, и у них есть возможность как-то перенастраивать свою налоговою политику, выдавать кредиты для помощи и гранты населению. Таким образом, у них получается найти выход из этой ситуации", – добавил Гырбу.Также он обратил внимание на то, что пока не понятно, как будет развиваться ситуация в следующем месяце в Молдове."Сейчас очень много людей жалуются на огромные счета. Где-то в марте-апреле будет видно, как мы вышли из этого отопительного сезона. Если цены сохранятся высокими на том же уровне, то, думаю, что доля населения, которая не будет в состоянии оплачивать счета, окажется довольно большой", – подчеркнул экономист.Что предпринимают власти Молдовы?Как считает эксперт, профильный министр Андрей Спыну не занимается проблемами, за решение которых отвечает руководимое им министерство."Профильное министерство не может ответить на некоторые вопросы. К примеру, на вопросы, связанные с кредитом для "Молдовагаза". Если банки не хотят предоставлять этот кредит (и это правильно, потому что организация влезает в огромные долги), то правительство должно найти выход, чтобы кредитовать. Может, нужно было найти какой-то банк из РФ, потому что Россия имеет самую большую долю в капитале этого предприятия", – сказал Гырбу.Другой вопрос, как отметил экономист, касается поэтапной оплаты счетов – эшелонирования. "То есть платить все не прямо сейчас, а распределить финансовое давление равномерно по всем месяцам года. Это был бы более-менее рациональных подход для большинства населения Молдовы… Но у министерства не разработаны инструменты для выхода из этой ситуации. Это очень грустно", – сказал Гырбу.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-pochemu-dolzhen-sostoyatsya-vizit-premera-moldovy-gavrilitsy-v-moskvu---48136335.html

https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-skolko-moldova-platila-by-za-gaz-bez-skidki-ot-gazproma-48138952.html

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молдова, газ, план, кризис