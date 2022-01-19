https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-pochemu-dolzhen-sostoyatsya-vizit-premera-moldovy-gavrilitsy-v-moskvu---48136335.html
Эксперт: почему должен состояться визит премьера Молдовы Гаврилицы в Москву
Эксперт: почему должен состояться визит премьера Молдовы Гаврилицы в Москву
Обсудили с политическим аналитиком важность визита представителей власти Молдовы в Российскую Федерацию и какие темы необходимо затронуть в рамках переговоров в Москве.
2022-01-19T13:23+0200
2022-01-19T13:23+0200
2022-01-19T13:42+0200
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визит
наталья гаврилица
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Визит молдавского премьера Натальи Гаврилицы в Москву должен состояться, потому что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил политический аналитик Роман Михэеш. Он обратил внимание на то, что Венгрия получила более выгодную цену на закупку российского газа, не говоря уже о Сербии, "у которой исторические и славянские традиции". По его словам, глава государства отвечает за внешнюю политику, оборону и часть полномочий, касающихся судебной системы, а именно: за назначение судей. "То, что находится в полномочии правительства – энергетика, то здесь, конечно, ожидаю, что премьер-министр Наталья Гаврилица наконец-то посетит Москву, потому что это в интересах Молдовы. Конечно, надо обсудить напрямую с премьер-министром России все вопросы, которые касаются двусторонних интересов Молдовы и Российской Федерации, в том числе газовый. Это было бы правильным", – сказал Михэеш.По мнению эксперта, отправляя на переговоры в Москву чиновников второго и третьего ранга, Молдова пришла к тому, что есть сейчас. "Ожидаю, что эта встреча Натальи Гаврилицы должна состояться, потому что все понимают, что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли", – заключил Михэеш.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
россия, молдова, москва, визит, наталья гаврилица, видео
Эксперт: почему должен состояться визит премьера Молдовы Гаврилицы в Москву
13:23 19.01.2022 (обновлено: 13:42 19.01.2022)
Обсудили с политическим аналитиком важность визита представителей власти Молдовы в Российскую Федерацию.
Визит молдавского премьера Натальи Гаврилицы в Москву должен состояться, потому что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова
выразил политический аналитик Роман Михэеш.
Он обратил внимание на то, что Венгрия получила более выгодную цену на закупку российского газа, не говоря уже о Сербии, "у которой исторические и славянские традиции".
На счет Сербии не возникает вообще никаких вопросов. А вот с Венгрией интересная ситуация. Венгрия – страна НАТО и Евросоюза. Понимаем, что есть какие-то договоренности на уровне правительств или президентов. Возможно, есть какие-то шаги навстречу друг другу. Насчет Молдовы надо прямо сказать, я согласен с тем, что надо было ехать премьер-министру, потому что президент не отвечает за экономику.
Роман Михэеш
Политический аналитик
По его словам, глава государства отвечает за внешнюю политику, оборону и часть полномочий, касающихся судебной системы, а именно: за назначение судей.
"То, что находится в полномочии правительства – энергетика, то здесь, конечно, ожидаю, что премьер-министр Наталья Гаврилица наконец-то посетит Москву, потому что это в интересах Молдовы. Конечно, надо обсудить напрямую с премьер-министром России все вопросы, которые касаются двусторонних интересов Молдовы и Российской Федерации, в том числе газовый. Это было бы правильным", – сказал Михэеш.
По мнению эксперта, отправляя на переговоры в Москву чиновников второго и третьего ранга, Молдова пришла к тому, что есть сейчас.
"Ожидаю, что эта встреча Натальи Гаврилицы должна состояться, потому что все понимают, что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли", – заключил Михэеш.