https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-pochemu-dolzhen-sostoyatsya-vizit-premera-moldovy-gavrilitsy-v-moskvu---48136335.html

Эксперт: почему должен состояться визит премьера Молдовы Гаврилицы в Москву

Эксперт: почему должен состояться визит премьера Молдовы Гаврилицы в Москву

Обсудили с политическим аналитиком важность визита представителей власти Молдовы в Российскую Федерацию и какие темы необходимо затронуть в рамках переговоров в Москве.

2022-01-19T13:23+0200

2022-01-19T13:23+0200

2022-01-19T13:42+0200

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Визит молдавского премьера Натальи Гаврилицы в Москву должен состояться, потому что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил политический аналитик Роман Михэеш. Он обратил внимание на то, что Венгрия получила более выгодную цену на закупку российского газа, не говоря уже о Сербии, "у которой исторические и славянские традиции". По его словам, глава государства отвечает за внешнюю политику, оборону и часть полномочий, касающихся судебной системы, а именно: за назначение судей. "То, что находится в полномочии правительства – энергетика, то здесь, конечно, ожидаю, что премьер-министр Наталья Гаврилица наконец-то посетит Москву, потому что это в интересах Молдовы. Конечно, надо обсудить напрямую с премьер-министром России все вопросы, которые касаются двусторонних интересов Молдовы и Российской Федерации, в том числе газовый. Это было бы правильным", – сказал Михэеш.По мнению эксперта, отправляя на переговоры в Москву чиновников второго и третьего ранга, Молдова пришла к тому, что есть сейчас. "Ожидаю, что эта встреча Натальи Гаврилицы должна состояться, потому что все понимают, что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли", – заключил Михэеш.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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