https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-skolko-moldova-platila-by-za-gaz-bez-skidki-ot-gazproma-48138952.html

Эксперт – о том, сколько Молдова платила бы за газ без скидки от "Газпрома"

Эксперт – о том, сколько Молдова платила бы за газ без скидки от "Газпрома"

Российский аналитик рассказал, могла ли Молдова обезопасить себя от роста цен на поставляемый в страну природный газ.

2022-01-19T14:13+0200

2022-01-19T14:13+0200

2022-01-19T14:13+0200

экономика

в молдове

молдова

"газпром"

газ

оплата

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Не "Газпром" поднимает цену на поставляемый Молдове газ, она зависит от спотовых цен, но предоставляется со скидкой. Он мог бы сделать только спотовую цену, тогда сейчас она могла бы быть как у Украины, 1184 доллара, а не 646. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Закупочная цена природного газа, получаемого АО "Молдовагаз" от ПАО "Газпром", составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров, исходя из включенной в действующий контракт формулы ее расчета."Это не "Газпром" поднимает цены. Это спотовая цена, и то со скидкой. На спотовом рынке, где много поставщиков, цены еще выше. Вот и вся история. Пожалуйста, можно купить еще у кого-то, но цены будут еще выше. "Газпром" мог бы сделать Молдове только спотовую цену, тогда сейчас она могла бы быть как у Украины, 1184 доллара, а не 646. Но "Газпром" пошел навстречу, поэтому не в "Газпроме" дело, который дал очень комфортные цены. Во всем мире сейчас цена высокая", – сказал Юшков.Эксперт обратил внимание на то, что такие темпы увеличения стоимости газа – примерно по 100 долларов в месяц для Молдовы – были на спотовом рынке уже где-то полгода назад. По его словам, еще в августе и сентябре цена очень интенсивно росла.Аналитик отметил, что достаточно посмотреть на опыт Украины, которая отказалась от прямых закупок у "Газпрома" и не получает скидку. По данным Министерства экономики Украины, в декабре средняя цена на импортный газ для этой страны составила 1184 доллара за тысячу кубометров, в ноябре – 730,5 доллара, а в октябре – 684,7 доллара. Юшков при этом обратил внимание, что "физически это как был российский газ, так и остался"."Вот они отказались от газа "Газпрома", но российский же газ покупают у посредников. Это прямое ценообразование от европейского спотового рынка, и нет никакой скидки. Вот такой есть сценарий", – сказал эксперт.Юшков добавил, что потенциальные поставщики, если власти Молдовы захотят диверсифицировать поставки природного газа, – Турция, Румыния, Греция, Хорватия – скорее всего также будут предлагать Молдове купленный у "Газпрома" газ, только дороже. Но для этого еще нужно найти газопровод, мощность которого должна покрывать все годовые потребности страны по импорту.Спотовый рынок, по словам собеседника, несет и риски, и выгоды."Если спотовая цена летом упадет до 200 долларов за тысячу кубометров, тогда Молдова будет мало платить "Газпрому". Сейчас просто кризисный период, нигде нет лишнего газа, везде дефицит, поэтому высокие цены. Здесь не стоит вопрос – покупать у "Газпрома" или нет? Цена в контракте привязана к спотовому рынку. Сейчас газ везде дорогой. Действительно, правы те, кто говорит, что могло быть и хуже, если бы от спотовой цены не было скидки", – заключил Юшков, отметив, что скидку "Газпром" дает при долгосрочных контрактах.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220119/spynu-rasskazal-skolko-moldovagaz-dolzhen-gazpromu-za-yanvar-48133525.html

https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-pochemu-dolzhen-sostoyatsya-vizit-premera-moldovy-gavrilitsy-v-moskvu---48136335.html

https://ru.sputnik.md/20220119/gavrilitsa-gazprom-predupredil-ob-ostanovke-postavok-gaza-pri-otsutstvii-oplaty--48130795.html

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в молдове, молдова, "газпром", газ, оплата