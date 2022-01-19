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Эксперты раскрыли секрет, как легко просыпаться по утрам
Эксперты раскрыли секрет, как легко просыпаться по утрам
Специалисты дали ряд рекомендаций тем, для кого легко и быстро просыпаться рано утром - целая проблема.
2022-01-19T23:50+0200
2022-01-19T23:50+0200
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КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Основные секреты и методики, которые помогут просыпаться рано утром, узнал у специалистов корреспондент МИР24.Эксперт по красоте и здоровью Елена Корнилова напоминает, что ночной сон человека состоит из легких и глубоких фаз. Секрет легкого пробуждения состоит в том, чтобы просыпаться во время фазы быстрого сна. Таким образом, нужно опытным путем подобрать время, когда вставать легче. Учитывая, что полный цикл сна в среднем составляет около 80-90 минут, а чтобы выспаться, таких циклов должно быть от 4 до 6, можно практически с ювелирной точностью установить время, когда именно вам нужно заснуть. В фазу быстрого сна можно будет попасть в то время, когда должен звенеть будильник.Ортопед Елена Пастарнак советует не забывать о пользе прогулок перед сном и расслабляющих процедур, которые доступны каждому в домашних условиях. Это может быть ванна либо душ, легкая гимнастика, медитативная музыка, йога, ароматерапия.Психолог Александр Коридзе делится особой техникой: перед тем, как заснуть, представьте, что все, что вас тревожит, "складываются и убирается в хорошо закрытую коробочку". Этот прием хорошо сочетать с расслаблением в полной тишине.Специалисты также советуют не пренебрегать удобством во время сна. Оцените, хороший ли у вас матрас, кровать, приятное ли постельное белье? Перед сном спальню необходимо проветрить, в комнате важно поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха и температуру. В среднем она должна составлять от 18 до 21 градуса. Кроме того, очень важно отрегулировать звук будильника. Далеко не всем нужно, чтобы он орал, как сирена. Возможно, следует поменять мелодию, обратить внимание на "умные" будильники. Чтобы легко и без последствий вставать по утрам, ложиться спать нужно в одно и то же время, говорят эксперты. А сам "час икс" можно определить только опытным путем.
https://ru.sputnik.md/20210321/zdorovyy-son-kak-pravilno-spat-i-kak-usnut-esli-nestabilnyy-grafik-34062895.html
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Эксперты раскрыли секрет, как легко просыпаться по утрам

23:50 19.01.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБудильник
Будильник - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Специалисты дали ряд рекомендаций тем, для кого легко и быстро просыпаться рано утром - целая проблема.
КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Основные секреты и методики, которые помогут просыпаться рано утром, узнал у специалистов корреспондент МИР24.
Эксперт по красоте и здоровью Елена Корнилова напоминает, что ночной сон человека состоит из легких и глубоких фаз. Секрет легкого пробуждения состоит в том, чтобы просыпаться во время фазы быстрого сна. Таким образом, нужно опытным путем подобрать время, когда вставать легче. Учитывая, что полный цикл сна в среднем составляет около 80-90 минут, а чтобы выспаться, таких циклов должно быть от 4 до 6, можно практически с ювелирной точностью установить время, когда именно вам нужно заснуть. В фазу быстрого сна можно будет попасть в то время, когда должен звенеть будильник.
Ортопед Елена Пастарнак советует не забывать о пользе прогулок перед сном и расслабляющих процедур, которые доступны каждому в домашних условиях. Это может быть ванна либо душ, легкая гимнастика, медитативная музыка, йога, ароматерапия.
Психолог Александр Коридзе делится особой техникой: перед тем, как заснуть, представьте, что все, что вас тревожит, "складываются и убирается в хорошо закрытую коробочку". Этот прием хорошо сочетать с расслаблением в полной тишине.
Специалисты также советуют не пренебрегать удобством во время сна. Оцените, хороший ли у вас матрас, кровать, приятное ли постельное белье? Перед сном спальню необходимо проветрить, в комнате важно поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха и температуру. В среднем она должна составлять от 18 до 21 градуса.
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Кроме того, очень важно отрегулировать звук будильника. Далеко не всем нужно, чтобы он орал, как сирена. Возможно, следует поменять мелодию, обратить внимание на "умные" будильники.
Чтобы легко и без последствий вставать по утрам, ложиться спать нужно в одно и то же время, говорят эксперты. А сам "час икс" можно определить только опытным путем.
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