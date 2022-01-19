https://ru.sputnik.md/20220119/gavrilitsa-gazprom-predupredil-ob-ostanovke-postavok-gaza-pri-otsutstvii-oplaty--48130795.html

Гаврилица: "Газпром" предупредил об остановке поставок газа при отсутствии оплаты

Гаврилица: "Газпром" предупредил об остановке поставок газа при отсутствии оплаты

Молдавский премьер заявила, что "Молдовагаз" не смог найти решения для полной и своевременной оплаты "Газпрому" потребленного газа.

2022-01-19T11:11+0200

2022-01-19T11:11+0200

2022-01-19T11:45+0200

газпром

экономика

в молдове

газ

оплата

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту. Об этом заявила премьер Наталья Гаврилица на брифинге в среду.По ее словам, это "произошло потому, что "Молдовагаз" не смог найти решение для полной и своевременной оплаты потребленного газа".Ранее в среду глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем Telegram-канале сообщил, что причинами для отказа в предоставлении кредитных ресурсов для оплаты денег "Газпрому" по действующим контрактным обязательствам послужили:Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220119/moldova-chp-energetika-48128828.html

https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

газпром, в молдове, газ, оплата, наталья гаврилица