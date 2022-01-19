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Гаврилица: преодоление энергокризиса не потребует дополнительных бюджетных расходов
Гаврилица: преодоление энергокризиса не потребует дополнительных бюджетных расходов
Парламент 20 января рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения в стране.
2022-01-19T17:06+0200
2022-01-19T17:11+0200
наталья гаврилица
экономика
бюджет
кризис
расходы
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Решения, которые правительство планирует предпринять, чтобы помочь "Молдовагазу" рассчитаться с "Газпромом", не предполагают дополнительных бюджетных расходов. Об этом заявила во время пресс-конференции премьер Наталья Гаврилица.По словам премьера, этих мер достаточно, чтобы "Молдовагаз" смог оперативно рассчитаться за поставленный в январе газ.Напомним, ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января.Правительство Молдовы приняло решение обратится в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике сроком на 60 дней.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
https://ru.sputnik.md/20220119/pravitelstvo-predlagaet-parlamentu-vvesti-v-moldove-chp-v-energetike-48144878.html
https://ru.sputnik.md/20220119/ekonomist-est-li-u-vlastey-moldovy-plan-po-vykhodu-iz-gazovogo-krizisa-48142836.html
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Евгений Чебан
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наталья гаврилица, бюджет, кризис, расходы

Гаврилица: преодоление энергокризиса не потребует дополнительных бюджетных расходов

17:06 19.01.2022 (обновлено: 17:11 19.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Парламент 20 января рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения в стране.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Решения, которые правительство планирует предпринять, чтобы помочь "Молдовагазу" рассчитаться с "Газпромом", не предполагают дополнительных бюджетных расходов. Об этом заявила во время пресс-конференции премьер Наталья Гаврилица.

Решения, которые мы планируем, не предполагают дополнительных бюджетных расходов. Мы примем другие меры, чтобы позволить "Молдовагазу" рассчитаться за полученный газ. Речь об отсрочке НДС и выплате компенсаций из бюджета авансом.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
По словам премьера, этих мер достаточно, чтобы "Молдовагаз" смог оперативно рассчитаться за поставленный в январе газ.
Напомним, ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января.
Правительство Молдовы приняло решение обратится в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике сроком на 60 дней.
Правительство РМ Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
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16:14

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

Проблемы с оплатой

Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
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