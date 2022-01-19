https://ru.sputnik.md/20220119/gensek-odkb-mirotvortsy-kazakhstan-48145356.html

Генсек ОДКБ заявил об окончании вывода миротворческих сил из Казахстана

Генсек ОДКБ заявил об окончании вывода миротворческих сил из Казахстана

Генсек ОДКБ подчеркнул, что потерь среди личного состава и военной техники миротворческих сил организации в Казахстане не было.

2022-01-19T19:22+0200

2022-01-19T19:22+0200

2022-01-19T19:22+0200

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сообщил о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана.При этом генсек ОДКБ подчеркнул, что потерь среди личного состава и военной техники миротворческих сил организации в Казахстане не было. Как заявила пресс-служба ОДКБ, в среду Зась направил членам Совета коллективной безопасности телеграммы с соответствующей информацией."Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О завершении миротворческой операции в Республике Казахстан" вывод воинских контингентов государств – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершен, подразделения организованы, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет", – приводит пресс-служба ОДКБ текст телеграммы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.

https://ru.sputnik.md/20220113/zas-odkb-okazala-kazakhstanu-ne-tolko-voennuyu-podderzhku-47989096.html

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