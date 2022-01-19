https://ru.sputnik.md/20220119/geyts-predupredil-ob-epidemii-khuzhe-koronavirusa-48158999.html

Гейтс предупредил об эпидемии хуже коронавируса

Гейтс предупредил об эпидемии хуже коронавируса

Миллиардер не впервые говорит о том, что за пандемией ковида придет другое, более серьезное заболевание.

2022-01-19T23:28+0200

2022-01-19T23:28+0200

2022-01-19T23:28+0200

общество

в мире

билл гейтс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48158963_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_05e83d5b8147eac0410f224e33cea06d.jpg

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. С призывом к правительствам всех стран выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой заболевания, которое может быть гораздо серьезнее, чем COVID-19, обратился основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс, пишут "Известия" со ссылкой на газету Financial Times.Хотя крайне заразные штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" уже сильно увеличили статистику заражений по всему миру, планете придется столкнуться с еще более сильным патогеном, отмечает Гейтс. Однако подробностей не сообщи, отмечает источник.Миллиардер уточнил, что решением проблемы неравенства в области вакцин в настоящее время занимаются филантропы и правительства богатых стран. Гейтс считает такие приоритеты странными.Он обратил внимание на то, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, может позитивно сказаться на решении существующих глобальных проблем здравоохранения и привел в пример прививки против туберкулеза.Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид ранее заявил, что новые штаммы COVID-19, которые могут появиться в будущем, могут обнулить достигнутый мировым сообществом прогресс в области вакцинации, так как новые штаммы будут появляться так или иначе.

https://ru.sputnik.md/20211209/pandemiya-geyts-prognoz-47089078.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, билл гейтс