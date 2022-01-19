Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220119/geyts-predupredil-ob-epidemii-khuzhe-koronavirusa-48158999.html
Гейтс предупредил об эпидемии хуже коронавируса
Гейтс предупредил об эпидемии хуже коронавируса
Миллиардер не впервые говорит о том, что за пандемией ковида придет другое, более серьезное заболевание.
2022-01-19T23:28+0200
2022-01-19T23:28+0200
общество
в мире
билл гейтс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48158963_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_05e83d5b8147eac0410f224e33cea06d.jpg
КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. С призывом к правительствам всех стран выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой заболевания, которое может быть гораздо серьезнее, чем COVID-19, обратился основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс, пишут "Известия" со ссылкой на газету Financial Times.Хотя крайне заразные штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" уже сильно увеличили статистику заражений по всему миру, планете придется столкнуться с еще более сильным патогеном, отмечает Гейтс. Однако подробностей не сообщи, отмечает источник.Миллиардер уточнил, что решением проблемы неравенства в области вакцин в настоящее время занимаются филантропы и правительства богатых стран. Гейтс считает такие приоритеты странными.Он обратил внимание на то, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, может позитивно сказаться на решении существующих глобальных проблем здравоохранения и привел в пример прививки против туберкулеза.Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид ранее заявил, что новые штаммы COVID-19, которые могут появиться в будущем, могут обнулить достигнутый мировым сообществом прогресс в области вакцинации, так как новые штаммы будут появляться так или иначе.
https://ru.sputnik.md/20211209/pandemiya-geyts-prognoz-47089078.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48158963_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_7d3199d50e90796438343b5d5c10017a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, билл гейтс

Гейтс предупредил об эпидемии хуже коронавируса

23:28 19.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Миллиардер не впервые говорит о том, что за пандемией ковида придет другое, более серьезное заболевание.
КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. С призывом к правительствам всех стран выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой заболевания, которое может быть гораздо серьезнее, чем COVID-19, обратился основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс, пишут "Известия" со ссылкой на газету Financial Times.
Хотя крайне заразные штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" уже сильно увеличили статистику заражений по всему миру, планете придется столкнуться с еще более сильным патогеном, отмечает Гейтс. Однако подробностей не сообщи, отмечает источник.
Миллиардер уточнил, что решением проблемы неравенства в области вакцин в настоящее время занимаются филантропы и правительства богатых стран. Гейтс считает такие приоритеты странными.
Он обратил внимание на то, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, может позитивно сказаться на решении существующих глобальных проблем здравоохранения и привел в пример прививки против туберкулеза.
Билл Гейтс - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Коронавирус
Когда закончится пандемия: Билл Гейтс дал прогноз
9 декабря 2021, 14:18
Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид ранее заявил, что новые штаммы COVID-19, которые могут появиться в будущем, могут обнулить достигнутый мировым сообществом прогресс в области вакцинации, так как новые штаммы будут появляться так или иначе.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераГейтс предупредил об эпидемии хуже коронавируса
ВчераПравославные отпраздновали Крещение традиционными купаниями
ВчераМИД РФ: ОДКБ в Казахстане показала себя эффективным механизмом
ВчераМолдавские адвокаты объявили о начале всеобщей забастовки
ВчераКурс валют на четверг: евро сдает позиции, доллар растет
ВчераРешение комиссии: в Кишиневе введены новые антиковидные ограничения
ВчераЧто будет с реинтеграцией Молдовы при Серебряне
ВчераМолдова перед очередным ЧП в энергетике: что ждет страну
ВчераДля чего Молдова вводит режим ЧП в энергетике – комментарии экспертов
ВчераСуд Киева избрал меру пресечения для экс-президента Порошенко
ВчераВторой день подряд в Молдове – антирекорд по количеству случаев COVID-19
ВчераКандидаты в члены ВСМ и ВСП пройдут проверку на неподкупность
ВчераГенсек ОДКБ заявил об окончании вывода миротворческих сил из Казахстана
ВчераСкандал из-за указа главы Минобразования: экономия на детях или разумное потребление
ВчераКак прошли крещенские купания в Кишиневе
ВчераНа здоровье: крещенские купания - 2022 в Молдове
ВчераВласти планируют ограничить доступ в закрытые помещения без COVID-сертификата
ВчераРоссийские военные разработали быстрый тест на COVID-19
ВчераМолдова может начать закупку электроэнергии из нескольких источников
ВчераГаврилица: преодоление энергокризиса не потребует дополнительных бюджетных расходов