Коронавирус
Гинцбург: нельзя однозначно считать "омикрон" более легким вариантом
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Штамм коронавируса "омикрон" нельзя считать более легким вариантом, он может вызывать и тяжелое течение болезни.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Люди с ослабленным иммунитетом могут тяжело переносить течение COVID при заражении штаммом "омикрон". Об этом в интервью РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
При этом он предостерег от легкомысленного отношения к новому штамму коронавируса, поскольку нельзя однозначно утверждать, что он является более легким вариантом и тяжелое течение болезни будет происходить реже.
"По литературным данным, – реже, но это данные европейских стран, где 60%–80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение", — сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что привитых "Спутником V" эта проблема, скорее всего, вообще не коснется.