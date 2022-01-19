Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220119/gintsburg-omikron-48135321.html
Гинцбург: нельзя однозначно считать "омикрон" более легким вариантом
Гинцбург: нельзя однозначно считать "омикрон" более легким вариантом
Люди с ослабленным иммунитетом могут тяжело переносить течение COVID при заражении штаммом "омикрон".
2022-01-19T13:00+0200
2022-01-19T13:00+0200
коронавирус
в мире
россия
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48014304_0:1:3112:1752_1920x0_80_0_0_db0b752547b4b7f8e5bbb0f41d81f52d.jpg
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Люди с ослабленным иммунитетом могут тяжело переносить течение COVID при заражении штаммом "омикрон". Об этом в интервью РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.При этом он предостерег от легкомысленного отношения к новому штамму коронавируса, поскольку нельзя однозначно утверждать, что он является более легким вариантом и тяжелое течение болезни будет происходить реже.Он подчеркнул, что привитых "Спутником V" эта проблема, скорее всего, вообще не коснется.
https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48014304_582:223:3016:2048_1920x0_80_0_0_ad6341dc37744b86df0d73187658988e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, штаммы

Гинцбург: нельзя однозначно считать "омикрон" более легким вариантом

13:00 19.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19
Госпиталь COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Штамм коронавируса "омикрон" нельзя считать более легким вариантом, он может вызывать и тяжелое течение болезни.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Люди с ослабленным иммунитетом могут тяжело переносить течение COVID при заражении штаммом "омикрон". Об этом в интервью РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
При этом он предостерег от легкомысленного отношения к новому штамму коронавируса, поскольку нельзя однозначно утверждать, что он является более легким вариантом и тяжелое течение болезни будет происходить реже.

"По литературным данным, – реже, но это данные европейских стран, где 60%–80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение", — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что привитых "Спутником V" эта проблема, скорее всего, вообще не коснется.
Вакцинация от COVID-19 в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
Коронавирус
В Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек
Вчера, 22:18
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Гинцбург: нельзя однозначно считать "омикрон" более легким вариантом
12:32Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены на четверг
12:09В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдову
12:04Спыну рассказал, сколько "Молдовагаз" должен "Газпрому" за январь
11:46Биография Олега Серебряна
11:16Премьер-министр Молдовы потребует ввести в стране ЧП в энергетике
11:11Гаврилица: "Газпром" предупредил об остановке поставок газа при отсутствии оплаты
10:59Албот вышел в третий круг Australian Open и повторил личный рекорд
10:47Глава "Молдовагаза" объяснил, почему банки отказывают компании в кредите
10:33Рейсовый автобус из Бухареста загорелся прямо на трассе
10:06Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу
09:58Где в Кишиневе 19 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:30ВОЗ: необходимость бустерной вакцины для здоровых детей научно не подтверждена
09:00Крылов: "честные люди" от PAS – кто они
08:50Мир за сутки: работа для Меркель, пожар на нефтепроводе и ситуация с COVID
08:30Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство
08:00Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS
07:30Цены на картофель в Молдове выросли на 50% за год
07:00Самый точный прогноз погоды: порывистый ветер и похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 января