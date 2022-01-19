https://ru.sputnik.md/20220119/gintsburg-omikron-48135321.html

Гинцбург: нельзя однозначно считать "омикрон" более легким вариантом

Гинцбург: нельзя однозначно считать "омикрон" более легким вариантом

Люди с ослабленным иммунитетом могут тяжело переносить течение COVID при заражении штаммом "омикрон".

2022-01-19T13:00+0200

2022-01-19T13:00+0200

2022-01-19T13:00+0200

коронавирус

в мире

россия

штаммы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48014304_0:1:3112:1752_1920x0_80_0_0_db0b752547b4b7f8e5bbb0f41d81f52d.jpg

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Люди с ослабленным иммунитетом могут тяжело переносить течение COVID при заражении штаммом "омикрон". Об этом в интервью РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.При этом он предостерег от легкомысленного отношения к новому штамму коронавируса, поскольку нельзя однозначно утверждать, что он является более легким вариантом и тяжелое течение болезни будет происходить реже.Он подчеркнул, что привитых "Спутником V" эта проблема, скорее всего, вообще не коснется.

https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, штаммы