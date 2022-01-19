https://ru.sputnik.md/20220119/kak-proshli-kreschenskie-kupaniya-kishinev-48153142.html
Как прошли крещенские купания в Кишиневе
Как прошли крещенские купания в Кишиневе
Как прошли крещенские купания в Кишиневе, смотрите в видео Sputnik Молдова.
2022-01-19T18:45+0200
2022-01-19T18:45+0200
2022-01-19T18:45+0200
видео
кишинев
крещение
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Православные отмечают 19 января праздник Крещения Господня — это одна из древнейших и самых главных христианских дат, относящихся к двунадесятым праздникам, то есть событиям, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.В церквях на Крещение освящают воду и раздают ее людям. Православные верующие считают, что она становится целебной и не портится.По традиции в этот день самые смелые окунаются в ледяную воду. Обряд в этот день совершили жители всех регионов Молдовы. Кишиневцы не стали исключением. В столичном муниципии также были обустроены специальные купели. Видеооператор Sputnik Молдова тоже приобщился к этой традиции. Как проходили крещенские купания в Кишиневе, смотрите в нашем видео.
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Как прошли крещенские купания в Кишиневе
Как прошли крещенские купания в Кишиневе
2022-01-19T18:45+0200
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кишинев, крещение, видео
Как прошли крещенские купания в Кишиневе
Незабываемые впечатления и бодрость: смотрите в видео Sputnik Молдова, как прошли крещенские купания в Кишиневе.
Православные отмечают 19 января праздник Крещения Господня — это одна из древнейших и самых главных христианских дат, относящихся к двунадесятым праздникам, то есть событиям, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.
В церквях на Крещение освящают воду и раздают ее людям. Православные верующие считают, что она становится целебной и не портится.
По традиции в этот день самые смелые окунаются в ледяную воду. Обряд в этот день совершили жители всех регионов Молдовы. Кишиневцы не стали исключением. В столичном муниципии также были обустроены специальные купели. Видеооператор Sputnik Молдова тоже приобщился к этой традиции. Как проходили крещенские купания в Кишиневе, смотрите в нашем видео.