https://ru.sputnik.md/20220119/kak-proshli-kreschenskie-kupaniya-kishinev-48153142.html

Как прошли крещенские купания в Кишиневе

Как прошли крещенские купания в Кишиневе

Как прошли крещенские купания в Кишиневе, смотрите в видео Sputnik Молдова.

2022-01-19T18:45+0200

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видео

кишинев

крещение

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Православные отмечают 19 января праздник Крещения Господня — это одна из древнейших и самых главных христианских дат, относящихся к двунадесятым праздникам, то есть событиям, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.В церквях на Крещение освящают воду и раздают ее людям. Православные верующие считают, что она становится целебной и не портится.По традиции в этот день самые смелые окунаются в ледяную воду. Обряд в этот день совершили жители всех регионов Молдовы. Кишиневцы не стали исключением. В столичном муниципии также были обустроены специальные купели. Видеооператор Sputnik Молдова тоже приобщился к этой традиции. Как проходили крещенские купания в Кишиневе, смотрите в нашем видео.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кишинев, крещение, видео