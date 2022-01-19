https://ru.sputnik.md/20220119/kandidaty-v-chleny-vsm-i-vsp-proydut-proverku-na-nepodkupnost-48152634.html

Кандидаты в члены ВСМ и ВСП пройдут проверку на неподкупность

Кандидаты в члены ВСМ и ВСП пройдут проверку на неподкупность

Неподкупность кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП) будет оценивать специальная комиссия.

2022-01-19T19:59+0200

2022-01-19T19:59+0200

2022-01-19T19:59+0200

правительство

судебная реформа

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Правительство одобрило законопроект о некоторых мерах, связанных с отбором кандидатов в члены высших советов судей и прокуроров, а также о внесении изменений в некоторые нормативные акты.Как заявил во время заседания правительства министр юстиции Серджиу Литвиненко, проект закона подготовлен в соответствии с мнением Венецианской комиссии и предусматривает оценку неподкупности всех кандидатов в члены Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров и их коллегий. Процедура направлена ​​на отсев кандидатов, имеющих проблемы с неподкупностью, допустивших нарушения этических принципов, владеющих имуществом, намного превышающим задекларированный официальный доход.Согласно законопроекту, оценочная комиссия будет состоять из шести членов: троих назначат по предложению парламентских фракций, еще трое будут предложены "партнерами по развитию и одобрены голосованием 3/5 избранных депутатов".Законопроект также обязывает все органы государственной власти, государственные реестры, а также всех частных лиц, в том числе банки, бесплатно предоставлять информацию, необходимую для оценки кандидатов, включая состояние их близких. Документ также предусматривает санкции за непредоставление информации.Действие предложенного законопроекта будет ограничено по времени - до конца 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211020/bukikko-reforme-yustitsii-moldove-45731232.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

правительство, судебная реформа, в молдове