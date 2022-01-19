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Кандидаты в члены ВСМ и ВСП пройдут проверку на неподкупность
Кандидаты в члены ВСМ и ВСП пройдут проверку на неподкупность
Неподкупность кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП) будет оценивать специальная комиссия.
2022-01-19T19:59+0200
2022-01-19T19:59+0200
правительство
судебная реформа
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Правительство одобрило законопроект о некоторых мерах, связанных с отбором кандидатов в члены высших советов судей и прокуроров, а также о внесении изменений в некоторые нормативные акты.Как заявил во время заседания правительства министр юстиции Серджиу Литвиненко, проект закона подготовлен в соответствии с мнением Венецианской комиссии и предусматривает оценку неподкупности всех кандидатов в члены Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров и их коллегий. Процедура направлена ​​на отсев кандидатов, имеющих проблемы с неподкупностью, допустивших нарушения этических принципов, владеющих имуществом, намного превышающим задекларированный официальный доход.Согласно законопроекту, оценочная комиссия будет состоять из шести членов: троих назначат по предложению парламентских фракций, еще трое будут предложены "партнерами по развитию и одобрены голосованием 3/5 избранных депутатов".Законопроект также обязывает все органы государственной власти, государственные реестры, а также всех частных лиц, в том числе банки, бесплатно предоставлять информацию, необходимую для оценки кандидатов, включая состояние их близких. Документ также предусматривает санкции за непредоставление информации.Действие предложенного законопроекта будет ограничено по времени - до конца 2022 года.
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Евгений Чебан
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правительство, судебная реформа, в молдове

Кандидаты в члены ВСМ и ВСП пройдут проверку на неподкупность

19:59 19.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПравительство Республики Молдова
Правительство Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Неподкупность кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшего совета прокуроров (ВСП) будет оценивать специальная комиссия.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Правительство одобрило законопроект о некоторых мерах, связанных с отбором кандидатов в члены высших советов судей и прокуроров, а также о внесении изменений в некоторые нормативные акты.
Как заявил во время заседания правительства министр юстиции Серджиу Литвиненко, проект закона подготовлен в соответствии с мнением Венецианской комиссии и предусматривает оценку неподкупности всех кандидатов в члены Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров и их коллегий.
Процедура направлена ​​на отсев кандидатов, имеющих проблемы с неподкупностью, допустивших нарушения этических принципов, владеющих имуществом, намного превышающим задекларированный официальный доход.
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Согласно законопроекту, оценочная комиссия будет состоять из шести членов: троих назначат по предложению парламентских фракций, еще трое будут предложены "партнерами по развитию и одобрены голосованием 3/5 избранных депутатов".
Законопроект также обязывает все органы государственной власти, государственные реестры, а также всех частных лиц, в том числе банки, бесплатно предоставлять информацию, необходимую для оценки кандидатов, включая состояние их близких. Документ также предусматривает санкции за непредоставление информации.
Действие предложенного законопроекта будет ограничено по времени - до конца 2022 года.
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