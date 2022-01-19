https://ru.sputnik.md/20220119/kishinev-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48127317.html
Где в Кишиневе 19 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 19 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
2022-01-19T09:58+0200
2022-01-19T09:58+0200
2022-01-19T09:58+0200
мобильный пункт
вакцинация
коронавирус
кишинев
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 19 января, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Центр на Хынчештском шоссе, у перекрестка с улицей Сихаструлуй.Автобус располагается в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Где будут находиться пункты вакцинации 20 январяТроллейбус отправится в сектор Чеканы на улицу Мирча чел Бэтрын, 32 и расположится у торгового центра Kaufland.Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Дачия, 44 и будет находиться у входа в Andy's Pizza.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
кишинев
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
мобильный пункт, вакцинация, кишинев
Где в Кишиневе 19 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 19 января, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Центр на Хынчештском шоссе, у перекрестка с улицей Сихаструлуй.
Автобус располагается в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".
Где будут находиться пункты вакцинации 20 января
Троллейбус отправится в сектор Чеканы на улицу Мирча чел Бэтрын, 32 и расположится у торгового центра Kaufland.
Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Дачия, 44 и будет находиться у входа в Andy's Pizza.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.