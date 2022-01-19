https://ru.sputnik.md/20220119/krylov-chestnye-lyudi-pas-48087105.html

Крылов: "честные люди" от PAS – кто они

Крылов: "честные люди" от PAS – кто они

Эксперт проанализировал кадровую политику PAS и назвал основные промахи и недостатки, которые тормозят развитие государственного аппарата, экономики и страны

2022-01-19T09:00+0200

2022-01-19T09:00+0200

2022-01-19T09:00+0200

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Крылов: "честные люди" от PAS - кто они Крылов: "честные люди" от PAS - кто они

Один из советских политических лидеров в 1935 году сказал о том, что "кадры решают все". C тех пор прошло очень много лет, а высказывание это как никогда актуально в Молдове.Приходя к практически абсолютной власти в стране, представители партии "Действие и солидарность" (PAS) не раз заявляли о том, что места в министерствах и ведомствах в Молдове должны занять так называемые "хорошие люди" (oameni buni), а представители чиновничьего класса, которые, по мнению представителей политформирования, являлись коррумпированными, должны быть отправлены в отставку.Чистку провели, но оказалось, что многочисленные выходцы из прозападных общественных организаций и разнообразные родственники руководителей PAS попросту растерялись, когда им вверили заниматься развитием различных государственных учреждений.Почему в креслах госслужащих оказались родственники руководства PAS или выходцы из неправительственных организаций, финансируемых Западом? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва молдавского парламента Валентин Крылов.По словам политолога, уже сегодня, спустя почти полгода с момента нахождения PAS у власти, никаких положительных результатов в кадровой политике так и не удалось достичь. Более того, уверен Крылов, специалистов, которые на практике показали бы, что можно решать проблемы страны и граждан, никто так и не увидел."В Молдове по сей день обеспечена не полная законность, а верховенство родственных отношений. Наша республика в этом смысле очень сильно, к сожалению, отличается даже от ряда постсоветских республик", – добавил политолог.Крылов назвал "кумэтризм" аксиомой молдавской политической жизни, подчеркнув, что пока он не будет изжит окончательно, ни в развитии страны, ни для граждан не стоит ожидать хоть каких-либо видимых положительных изменений.Эксперт обратил внимание на то, что в Молдове действует Академия публичного управления при президенте страны, где можно было бы более интенсивно готовить и взращивать профессиональные кадры, которые были бы компетентными в решении проблем и вопросов развития страны в различных отраслях.В завершение эксперт заявил о том, что сегодня Молдове необходима серьезная ревизия кадров. Крылов уверен, что назначение руководителей различных управлений и ведомств постоянно проходит с существенным переформатированием самой структуры госуправления, а это приводит к тому, что рядовой чиновник не сможет продемонстрировать все свои способности, привести страну к ощутимым переменам к лучшему.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

правительство, молдова, назначения, кабмин, аудио