https://ru.sputnik.md/20220119/kurs-valyut-na-chetverg-evro-sdaet-pozitsii-dollar-rastet-48157333.html
Курс валют на четверг: евро сдает позиции, доллар растет
Курс валют на четверг: евро сдает позиции, доллар растет
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-19T22:15+0200
2022-01-19T22:15+0200
2022-01-19T22:15+0200
в молдове
рубль
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 20 января. Доллар станет дороже по отношению к молдавскому лею, а евро, напротив, продолжит падение.Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 18,0516 лея.Евро станет дешевле на восемь банов и закрепится на уровне 20,4678 лея.Что касается остальных валют, то 20 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6350 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1393 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220111/sposob-grazhdan-moldovy-sokhranit-dengi-47890750.html
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро
Курс валют на четверг: евро сдает позиции, доллар растет
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 20 января. Доллар станет дороже по отношению к молдавскому лею, а евро, напротив, продолжит падение.
Доллар США подорожает на три бана и будет стоить 18,0516 лея.
Евро станет дешевле на восемь банов и закрепится на уровне 20,4678 лея.
Что касается остальных валют, то 20 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6350 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1393 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.