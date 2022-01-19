https://ru.sputnik.md/20220119/merkel-pozhar-nefteprovod-covid-48124708.html

Мир за сутки: работа для Меркель, пожар на нефтепроводе и ситуация с COVID

Мир за сутки: работа для Меркель, пожар на нефтепроводе и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-01-19T08:50+0200

2022-01-19T08:50+0200

2022-01-19T10:12+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель может возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам при ООН. Информагентство dpa со ссылкой на источники в ООН сообщило о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Меркель соответствующий пост, пишет РИА Новости.По имеющейся у dpa информации, Гутерреш направил предложение Меркель в письме, но ответа пока не последовало. В самой организации считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе.Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.Взрыв прогремел на нефтепроводе в ТурцииМощный взрыв прогремел на нефтепроводе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщил телеканал A haber."После взрыва на месте возник пожар. Власти обеспокоены тем, что огонь перекинется на жилые кварталы. Пожар, возникший после взрыва, распространился и на шоссе Кахраманмараш — Газиантеп. Из-за пожара в район было направлено много пожарных и машин скорой помощи, трасса закрыта для движения в обоих направлениях", — сообщило СМИ.Глава муниципалитета Кахраманмараш Хайреттин Гюнгер сообщил, что пострадавших при взрыве нет.Турецкая государственная компания по торговле и транспортировке нефти и природного газа (BOTAŞ) заявила, что после взрыва на нефтепроводе Ирак-Турция был немедленно остановлен поток топлива, принимаются меры по тушению пожара.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 333 миллионов.На утро 19 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 333 596 115. Из них 5 553 993 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (67 581 992). Следом идут Индия (37 618 271) и Бразилия (23 229 851).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (15 501 850), Франция (14 284 535), Россия (10 682 826), Турция (10 593 687), Италия (9 018 425), Испания (8 518 975) и Германия (8 140 393).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 950 774 случая заражения, в Румынии – 1 928 306.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 393 423. Во вторник профильное министерство сообщило о 2681 подтвержденном случае заражения, это новый антирекорд для страны. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 462, выздоровели 367 728 человек.

https://ru.sputnik.md/20211011/zolotaya-statuya-angely-merkel-45435240.html

https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html

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