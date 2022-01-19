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МИД РФ: ОДКБ в Казахстане показала себя эффективным механизмом
МИД РФ: ОДКБ в Казахстане показала себя эффективным механизмом
В ходе событий в Казахстане в начале чнваря ОДКБ показала себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам.
2022-01-19T22:50+0200
2022-01-19T22:50+0200
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В ходе событий в Казахстане в начале января ОДКБ показала себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Именно поэтому Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял 6 января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", – отметил замглавы МИД России.По словам замминистра, "мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти". "Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан", – пояснил он.Он напомнил, что в контексте событий в Казахстане речь идет об "агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом"."По информации правоохранительных органов Казахстана, среди нападавших были лица иностранного происхождения, а также боевики, получившие опыт в зарубежных странах и "горячих точках". Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом", – заявил замглавы МИД РФ.По его мнению, Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью был государственный переворот."Хотя уверен, что компетентные органы Республики Казахстан занимаются проработкой данного вопроса", – добавил дипломат.Он подчеркнул, что властям Казахстана властям после событий начала января этого года совместно с ОДКБ удалось в сжатые сроки нормализовать ситуацию в стране.Отвечая на вопрос, действительно ли на территории Казахстана появились ваххабиты, он ответил, что "в различное время судебные власти страны признали террористическими либо экстремистскими ряд структур, которые можно отнести к организациям ваххабитского толка". "Что же касается непосредственно деятельности ваххабитов на территории Казахстана, то вопрос этот, наверное, правильнее было бы адресовать нашим казахстанским партнерам, которые, полагаю, смогут дать на него ответ, в том числе основываясь на результатах расследования произошедшего", – добавил Сыромолотов.Замглавы МИД РФ убежден, что опыт ОДКБ в Казахстане будет проанализирован для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах организации.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.
https://ru.sputnik.md/20220118/nazarbaev-obraschenie-48108508.html
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в мире, россия, казахстан, одкб

МИД РФ: ОДКБ в Казахстане показала себя эффективным механизмом

22:50 19.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Опыт ОДКБ в Казахстане будет проанализирован для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах Организации.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В ходе событий в Казахстане в начале января ОДКБ показала себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Именно поэтому Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял 6 января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", – отметил замглавы МИД России.
По словам замминистра, "мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти". "Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан", – пояснил он.
"Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету", – добавил Сыромолотов.
Он напомнил, что в контексте событий в Казахстане речь идет об "агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом".
"По информации правоохранительных органов Казахстана, среди нападавших были лица иностранного происхождения, а также боевики, получившие опыт в зарубежных странах и "горячих точках". Таким образом, речь идет об агрессии международных террористических банд, прошедших серьезную подготовку за рубежом", – заявил замглавы МИД РФ.
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По его мнению, Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью был государственный переворот.

"Главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов", – отметил Сыромолотов, добавив, что "о заказчиках, наверное, говорить преждевременно".

"Хотя уверен, что компетентные органы Республики Казахстан занимаются проработкой данного вопроса", – добавил дипломат.
Он подчеркнул, что властям Казахстана властям после событий начала января этого года совместно с ОДКБ удалось в сжатые сроки нормализовать ситуацию в стране.
Отвечая на вопрос, действительно ли на территории Казахстана появились ваххабиты, он ответил, что "в различное время судебные власти страны признали террористическими либо экстремистскими ряд структур, которые можно отнести к организациям ваххабитского толка".
"Что же касается непосредственно деятельности ваххабитов на территории Казахстана, то вопрос этот, наверное, правильнее было бы адресовать нашим казахстанским партнерам, которые, полагаю, смогут дать на него ответ, в том числе основываясь на результатах расследования произошедшего", – добавил Сыромолотов.
Замглавы МИД РФ убежден, что опыт ОДКБ в Казахстане будет проанализирован для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах организации.
"Совместно с казахстанскими партнерами и нашими союзниками по ОДКБ опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ", – сказал Сыромолотов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек.
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Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.
В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.
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