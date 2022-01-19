https://ru.sputnik.md/20220119/minzdrav-kolichestvo-sluchaev-covid-19-v-moldove-rezko-uvelichivaetsya-48154826.html

Второй день подряд в Молдове – антирекорд по количеству случаев COVID-19

Второй день подряд в Молдове – антирекорд по количеству случаев COVID-19

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-19T20:06+0200

2022-01-19T20:06+0200

2022-01-19T21:43+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48014304_0:1:3112:1752_1920x0_80_0_0_db0b752547b4b7f8e5bbb0f41d81f52d.jpg

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 3255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 52 случая "импорта" инфекции: 23 – из Индии, семь – из Румынии, шесть – из Украины, три – из России, по два – из Испании и Италии, по одному – из Бельгии, Болгарии, Германии, Ирландии, Израиля, Великобритании, Пакистана, Турции и Венгрии.Проведено 14 636 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 396 678.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 222 случая инфицирования: 46 – у врачей, 112 – у медсестер, 64 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1720 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 174 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).В то же время за сутки выздоровели 645 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 368 373.Минздрав сообщает о восьми погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 470.

https://ru.sputnik.md/20220117/stolitsa-dety-covid-19-48079124.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, минздрав, статистика