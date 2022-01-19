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Второй день подряд в Молдове – антирекорд по количеству случаев COVID-19
Второй день подряд в Молдове – антирекорд по количеству случаев COVID-19
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 3255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 52 случая "импорта" инфекции: 23 – из Индии, семь – из Румынии, шесть – из Украины, три – из России, по два – из Испании и Италии, по одному – из Бельгии, Болгарии, Германии, Ирландии, Израиля, Великобритании, Пакистана, Турции и Венгрии.Проведено 14 636 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 396 678.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 222 случая инфицирования: 46 – у врачей, 112 – у медсестер, 64 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1720 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 174 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).В то же время за сутки выздоровели 645 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 368 373.Минздрав сообщает о восьми погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 470.
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в молдове, минздрав, статистика

Второй день подряд в Молдове – антирекорд по количеству случаев COVID-19

20:06 19.01.2022 (обновлено: 21:43 19.01.2022)
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Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 3255 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
В том числе зарегистрировано 52 случая "импорта" инфекции: 23 – из Индии, семь – из Румынии, шесть – из Украины, три – из России, по два – из Испании и Италии, по одному – из Бельгии, Болгарии, Германии, Ирландии, Израиля, Великобритании, Пакистана, Турции и Венгрии.
Проведено 14 636 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 396 678.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 222 случая инфицирования: 46 – у врачей, 112 – у медсестер, 64 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1720 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 174 пациента (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).
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17 января, 13:03
В то же время за сутки выздоровели 645 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 368 373.
Минздрав сообщает о восьми погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 470.
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