https://ru.sputnik.md/20220119/moldavskie-advokaty-obyavili-o-nachale-vseobschey-zabastovki-48159647.html

Молдавские адвокаты объявили о начале всеобщей забастовки

Молдавские адвокаты объявили о начале всеобщей забастовки

Адвокаты требуют от парламента не проводить обыски на рабочих местах своих коллег без разрешения Совета коллегии адвокатов.

2022-01-19T22:31+0200

2022-01-19T22:31+0200

2022-01-19T22:31+0200

общество

в молдове

забастовка

адвокаты

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В среду вечером по экстренного заседания Совета коллегии адвокатов РМ принято решение о проведении с 20 по 24 января всеобщей забастовки. Об этом сообщил в среду глава Центра правовых ресурсов (CRJ) Владислав Грибинча."Адвокаты потребуют отложить все судебные заседания и не станут участвовать в рассмотрении уголовных дел", - написал Грибинча на своей странице в социальной сети.По его словам, Совет коллегии адвокатов предложил парламенту дополнить законопроект, предложенный юридической Комиссией законодательного органа, положением "обыск в рабочих офисах адвокатов во всех случаях, кроме вопиющих преступлений, осуществляется с предварительного согласия Совета коллегии адвокатов"."Принятие на пленарном заседании парламента этого предложения будет автоматически означать прекращение забастовки", - заявил Грибинча.Напомним, власти планируют лишить адвокатов иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте депутата партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеси Стамате. Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев.

https://ru.sputnik.md/20220118/litvinenko-immunitet-advokatov-48106354.html

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2022

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в молдове, забастовка, адвокаты