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Молдавские адвокаты объявили о начале всеобщей забастовки
Молдавские адвокаты объявили о начале всеобщей забастовки
Адвокаты требуют от парламента не проводить обыски на рабочих местах своих коллег без разрешения Совета коллегии адвокатов.
2022-01-19T22:31+0200
2022-01-19T22:31+0200
общество
в молдове
забастовка
адвокаты
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В среду вечером по экстренного заседания Совета коллегии адвокатов РМ принято решение о проведении с 20 по 24 января всеобщей забастовки. Об этом сообщил в среду глава Центра правовых ресурсов (CRJ) Владислав Грибинча."Адвокаты потребуют отложить все судебные заседания и не станут участвовать в рассмотрении уголовных дел", - написал Грибинча на своей странице в социальной сети.По его словам, Совет коллегии адвокатов предложил парламенту дополнить законопроект, предложенный юридической Комиссией законодательного органа, положением "обыск в рабочих офисах адвокатов во всех случаях, кроме вопиющих преступлений, осуществляется с предварительного согласия Совета коллегии адвокатов"."Принятие на пленарном заседании парламента этого предложения будет автоматически означать прекращение забастовки", - заявил Грибинча.Напомним, власти планируют лишить адвокатов иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте депутата партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеси Стамате. Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев.
https://ru.sputnik.md/20220118/litvinenko-immunitet-advokatov-48106354.html
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в молдове, забастовка, адвокаты

Молдавские адвокаты объявили о начале всеобщей забастовки

22:31 19.01.2022
CC0 / Pixabay / AJEL / Robă
Robă - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
CC0 / Pixabay / AJEL /
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Защитники требуют от парламента не проводить обыски на рабочих местах своих коллег без разрешения Совета коллегии адвокатов.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В среду вечером по экстренного заседания Совета коллегии адвокатов РМ принято решение о проведении с 20 по 24 января всеобщей забастовки. Об этом сообщил в среду глава Центра правовых ресурсов (CRJ) Владислав Грибинча.
"Адвокаты потребуют отложить все судебные заседания и не станут участвовать в рассмотрении уголовных дел", - написал Грибинча на своей странице в социальной сети.
По его словам, Совет коллегии адвокатов предложил парламенту дополнить законопроект, предложенный юридической Комиссией законодательного органа, положением "обыск в рабочих офисах адвокатов во всех случаях, кроме вопиющих преступлений, осуществляется с предварительного согласия Совета коллегии адвокатов".
"Принятие на пленарном заседании парламента этого предложения будет автоматически означать прекращение забастовки", - заявил Грибинча.
Серджиу Литвиненко - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
Политика
Литвиненко: иммунитет адвокатов необходимо ограничить
Вчера, 13:15
Напомним, власти планируют лишить адвокатов иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте депутата партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеси Стамате. Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев.
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