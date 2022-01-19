https://ru.sputnik.md/20220119/moldova-chp-energetika-48128828.html

Премьер-министр Молдовы потребует ввести в стране ЧП в энергетике

Премьер-министр Молдовы потребует ввести в стране ЧП в энергетике

Власти Молдовы проголосовали за решение о введении режима ЧП в стране в связи с энергетическим кризисом

2022-01-19T11:16+0200

2022-01-19T11:16+0200

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общество

молдова

энергетика

чп

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обратится к чрезвычайной комиссии в энергетике и парламенту Молдовы с требованием о введении режима ЧП в стране в связи с энергетическим кризисом. Об этом премьер заявила на брифинге в среду.В правительстве считают, что есть риск для энергетической безопасности страны, поэтому 19 января в 13.00 власти проведут заседание чрезвычайной комиссии в энергетике, а затем в 15.00 состоится заседание правительства.По ее словам, речь может идти об отсрочке оплаты НДС для "Молдовагаза" и досрочной оплате правительством компенсаций за январь-февраль. Правительству, по словам Гаврилицы, придется реагировать только в том случае, если коммерческие решения будут исчерпаны.В октябре 2021 года в Молдове уже вводили режим чрезвычайного положения из-за кризисной ситуации в энергетической сфере. Он действовал 30 дней с 22 октября по 20 ноября.Ранее премьер-министр Молдовы заявила, что в стране готовы ввести чрезвычайное положение в энергетике в качестве одной из возможных мер преодоления энергокризиса в случае, если "Газпром" откажется давать "Молдовагазу" отсрочку по оплате текущего потребления в январе. Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220118/gavrilitsa-moldova-chp-energetika-48115941.html

https://ru.sputnik.md/20220118/moldovagaz-podderzhka-gazprom-48098738.html

https://ru.sputnik.md/20220113/cheban-esli-tsena-na-gaz-ne-snizitsya-my-poprosim-povysit-tarif-do-12-15-leev-47993838.html

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