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Молдова может начать закупку электроэнергии из нескольких источников
Молдова может начать закупку электроэнергии из нескольких источников
Республика Молдова может начать закупку электроэнергии минимум из двух источников.
2022-01-19T17:26+0200
2022-01-19T17:26+0200
экономика
в молдове
андрей спыну
источники
закупка
электроэнергия
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КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Республика Молдова может начать закупки электроэнергии как минимум из двух источников. Соответствующее решение министры одобрили на заседании правительства в среду.Проект предусматривает внедрение механизма обеспечения закупки электроэнергии не менее чем из двух источников в качестве меры по повышению безопасности электроснабжения."Создавшаяся ситуация подчеркивает необходимость наличия, согласно закону, не менее двух победителей тендеров на закупку электроэнергии поставщиками универсальных услуг и поставщиками последней инстанции, то есть, теми поставщиками, которые перепродают энергоноситель конечным потребителям по регламентируемым ценам", - говорится в пояснительной записке к документу.Проект также предусматривает установление гарантий в разумных пределах под контролем Национального агентства по регулированию в энергетике. Так, предлагается внести изменения в положения Закона о финансовых гарантиях в части установления их на разумном уровне, на основе прозрачной процедуры, разработанной компанией Moldelectrica и одобренной НАРЭ.Следует отметить, что изменения, предлагаемые данным проектом, носят неотложный характер. Одной из причин служит то, что 31 марта 2022 года истекает срок действия договоров с поставщиками на закупку электроэнергии.Тендеры на будущий год состоятся в феврале-марте нынешнего года, проинформировал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.
https://ru.sputnik.md/20210211/vnimanie-vysokoe-napryazhenie-kak-i-komu-svetit-moldavskaya-gres-33596001.html
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в молдове, андрей спыну, источники, закупка, электроэнергия

Молдова может начать закупку электроэнергии из нескольких источников

17:26 19.01.2022
© Pixabay / billcosmosЭлектричество
Электричество - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Pixabay / billcosmos
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Родика Герчиу
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Закупка электроэнергии из двух источников и более поможет повысить энергетическую безопасность страны.
КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Республика Молдова может начать закупки электроэнергии как минимум из двух источников. Соответствующее решение министры одобрили на заседании правительства в среду.
Проект предусматривает внедрение механизма обеспечения закупки электроэнергии не менее чем из двух источников в качестве меры по повышению безопасности электроснабжения.
"Создавшаяся ситуация подчеркивает необходимость наличия, согласно закону, не менее двух победителей тендеров на закупку электроэнергии поставщиками универсальных услуг и поставщиками последней инстанции, то есть, теми поставщиками, которые перепродают энергоноситель конечным потребителям по регламентируемым ценам", - говорится в пояснительной записке к документу.
Проект также предусматривает установление гарантий в разумных пределах под контролем Национального агентства по регулированию в энергетике. Так, предлагается внести изменения в положения Закона о финансовых гарантиях в части установления их на разумном уровне, на основе прозрачной процедуры, разработанной компанией Moldelectrica и одобренной НАРЭ.
Следует отметить, что изменения, предлагаемые данным проектом, носят неотложный характер. Одной из причин служит то, что 31 марта 2022 года истекает срок действия договоров с поставщиками на закупку электроэнергии.
Тендеры на будущий год состоятся в феврале-марте нынешнего года, проинформировал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.
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