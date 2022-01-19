https://ru.sputnik.md/20220119/moldova-mozhet-nachat-zakupku-elektroenergii-neskolkikh-istochnikov-48148434.html

Молдова может начать закупку электроэнергии из нескольких источников

Молдова может начать закупку электроэнергии из нескольких источников

Республика Молдова может начать закупку электроэнергии минимум из двух источников.

2022-01-19T17:26+0200

2022-01-19T17:26+0200

2022-01-19T17:26+0200

экономика

в молдове

андрей спыну

источники

закупка

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Республика Молдова может начать закупки электроэнергии как минимум из двух источников. Соответствующее решение министры одобрили на заседании правительства в среду.Проект предусматривает внедрение механизма обеспечения закупки электроэнергии не менее чем из двух источников в качестве меры по повышению безопасности электроснабжения."Создавшаяся ситуация подчеркивает необходимость наличия, согласно закону, не менее двух победителей тендеров на закупку электроэнергии поставщиками универсальных услуг и поставщиками последней инстанции, то есть, теми поставщиками, которые перепродают энергоноситель конечным потребителям по регламентируемым ценам", - говорится в пояснительной записке к документу.Проект также предусматривает установление гарантий в разумных пределах под контролем Национального агентства по регулированию в энергетике. Так, предлагается внести изменения в положения Закона о финансовых гарантиях в части установления их на разумном уровне, на основе прозрачной процедуры, разработанной компанией Moldelectrica и одобренной НАРЭ.Следует отметить, что изменения, предлагаемые данным проектом, носят неотложный характер. Одной из причин служит то, что 31 марта 2022 года истекает срок действия договоров с поставщиками на закупку электроэнергии.Тендеры на будущий год состоятся в феврале-марте нынешнего года, проинформировал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

https://ru.sputnik.md/20210211/vnimanie-vysokoe-napryazhenie-kak-i-komu-svetit-moldavskaya-gres-33596001.html

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в молдове, андрей спыну, источники, закупка, электроэнергия