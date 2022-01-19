https://ru.sputnik.md/20220119/moldova-pered-ocherednym-chp-energetika-chto-zhdet-stranu-48157630.html

Молдова перед очередным ЧП в энергетике: что ждет страну

Молдова перед очередным ЧП в энергетике: что ждет страну

Обсуди с экспертом в области энергетике ситуацию с поставками в Молдову природного газа и действия властей республики.

2022-01-19T21:18+0200

2022-01-19T21:18+0200

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Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица потребовала ввести режим чрезвычайного положения в стране в связи с энергетическим кризисом.По ее словам, речь может идти об отсрочке оплаты НДС для "Молдовагаза" и досрочной оплате правительством компенсаций за январь-февраль.Правительству, по словам премьера, придется реагировать только в том случае, если коммерческие решения будут исчерпаны.В октябре 2021 года в Молдове уже вводили режим чрезвычайного положения из-за кризисной ситуации в энергетической сфере. Он действовал 30 дней с 22 октября по 20 ноября.Почему власти страны всегда доводят ситуацию с поставками газа в Молдову до критической точки? Есть ли резервный план у правительства в случае, если республика не рассчитается за газ и поставки будут прекращены? Необходимы ли срочный визит молдавского премьера в Москву и проведение срочных переговоров с руководством "Газпрома" и Российской Федерации? Эти и другие вопросы обсудили с экономическим экспертом, специалистом в области энергетики Сергеем Унгуряну.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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