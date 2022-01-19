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https://ru.sputnik.md/20220119/na-zdorove-kreschenskie-kupaniya-2022-v-moldove-48149973.html
На здоровье: крещенские купания - 2022 в Молдове
На здоровье: крещенские купания - 2022 в Молдове
Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят купания на одном из крупных водохранилищ в пригороде Кишинева.
2022-01-19T18:26+0200
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крещение
фото
в молдове
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Понятие "прорубь" для Молдовы не всегда актуально: если в былые годы зима на территории страны была морозной и "настоящей", то теперь и сугробы, и лед на водоемах, и пресловутые крещенские морозы ушли в прошлое. Нельзя назвать суровой зимнюю погоду и в 2022 году, однако сильный ветер и снег, выпавший накануне Крещения, немного раскрасили декорации. Второй год пандемии дал о себе знать: желающих окунуться и на этот раз было немного. Но те, кто пришел 19 января на водохранилище Гидигич, унесли с собой незабываемые впечатления и яркие воспоминания.
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крещение, фото, в молдове

На здоровье: крещенские купания - 2022 в Молдове

18:26 19.01.2022 (обновлено: 19:29 19.01.2022)
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Крещение в Молдове - особый праздник, многие верующие не изменяют традиции и приходят на водоемы, чтобы окунуться в студеную воду. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят купания на одном из крупных водохранилищ в пригороде Кишинева.
Понятие "прорубь" для Молдовы не всегда актуально: если в былые годы зима на территории страны была морозной и "настоящей", то теперь и сугробы, и лед на водоемах, и пресловутые крещенские морозы ушли в прошлое. Нельзя назвать суровой зимнюю погоду и в 2022 году, однако сильный ветер и снег, выпавший накануне Крещения, немного раскрасили декорации. Второй год пандемии дал о себе знать: желающих окунуться и на этот раз было немного. Но те, кто пришел 19 января на водохранилище Гидигич, унесли с собой незабываемые впечатления и яркие воспоминания.
© Sputnik / Mihai Caraus

К обряду все готово.

К обряду все готово. - Sputnik Молдова
1/17
© Sputnik / Mihai Caraus

К обряду все готово.

© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич. - Sputnik Молдова
2/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич. - Sputnik Молдова
3/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

© Sputnik / Mihai Caraus

По традиции, верующие, окунаясь в купель, осеняют себя крестным знамением.

По традиции, верующие, окунаясь в купель, осеняют себя крестным знамением. - Sputnik Молдова
4/17
© Sputnik / Mihai Caraus

По традиции, верующие, окунаясь в купель, осеняют себя крестным знамением.

© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич. - Sputnik Молдова
5/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

© Sputnik / Mihai Caraus

После омовения в холодной январской воде многие ощущают подъем сил.

После омовения в холодной январской воде многие ощущают подъем сил. - Sputnik Молдова
6/17
© Sputnik / Mihai Caraus

После омовения в холодной январской воде многие ощущают подъем сил.

© Sputnik / Mihai Caraus

Обряду следуют не только мужчины.

Обряду следуют не только мужчины. - Sputnik Молдова
7/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Обряду следуют не только мужчины.

© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич. - Sputnik Молдова
8/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

© Sputnik / Mihai Caraus

Для многих любителей крещенских купаний холодная январская вода - не такая уж и холодная.

Для многих любителей крещенских купаний холодная январская вода - не такая уж и холодная. - Sputnik Молдова
9/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Для многих любителей крещенских купаний холодная январская вода - не такая уж и холодная.

© Sputnik / Mihai Caraus

Главное - позитивный настрой.

Главное - позитивный настрой. - Sputnik Молдова
10/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Главное - позитивный настрой.

© Sputnik / Mihai Caraus

Не всем купания на Крещение даются легко.

Не всем купания на Крещение даются легко. - Sputnik Молдова
11/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Не всем купания на Крещение даются легко.

© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич. - Sputnik Молдова
12/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

© Sputnik / Mihai Caraus

Входить в воду нужно только со светлыми мыслями.

Входить в воду нужно только со светлыми мыслями. - Sputnik Молдова
13/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Входить в воду нужно только со светлыми мыслями.

© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич. - Sputnik Молдова
14/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

© Sputnik / Mihai Caraus

Те, кто в силах, не только окунаются в воду, но и устраивают мини-заплыв.

Те, кто в силах, не только окунаются в воду, но и устраивают мини-заплыв. - Sputnik Молдова
15/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Те, кто в силах, не только окунаются в воду, но и устраивают мини-заплыв.

© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич. - Sputnik Молдова
16/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Крещенские купания-2022 на озере Гидигич.

© Sputnik / Mihai Caraus

Поверье гласит, что купание на Крещение дает человеку заряд бодрости и здоровья на целый год.

Поверье гласит, что купание на Крещение дает человеку заряд бодрости и здоровья на целый год. - Sputnik Молдова
17/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Поверье гласит, что купание на Крещение дает человеку заряд бодрости и здоровья на целый год.

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