https://ru.sputnik.md/20220119/na-zdorove-kreschenskie-kupaniya-2022-v-moldove-48149973.html

На здоровье: крещенские купания - 2022 в Молдове

На здоровье: крещенские купания - 2022 в Молдове

Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят купания на одном из крупных водохранилищ в пригороде Кишинева.

2022-01-19T18:26+0200

2022-01-19T18:26+0200

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крещение

фото

в молдове

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Понятие "прорубь" для Молдовы не всегда актуально: если в былые годы зима на территории страны была морозной и "настоящей", то теперь и сугробы, и лед на водоемах, и пресловутые крещенские морозы ушли в прошлое. Нельзя назвать суровой зимнюю погоду и в 2022 году, однако сильный ветер и снег, выпавший накануне Крещения, немного раскрасили декорации. Второй год пандемии дал о себе знать: желающих окунуться и на этот раз было немного. Но те, кто пришел 19 января на водохранилище Гидигич, унесли с собой незабываемые впечатления и яркие воспоминания.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

крещение, фото, в молдове