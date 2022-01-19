На здоровье: крещенские купания - 2022 в Молдове

Понятие "прорубь" для Молдовы не всегда актуально: если в былые годы зима на территории страны была морозной и "настоящей", то теперь и сугробы, и лед на водоемах, и пресловутые крещенские морозы ушли в прошлое. Нельзя назвать суровой зимнюю погоду и в 2022 году, однако сильный ветер и снег, выпавший накануне Крещения, немного раскрасили декорации. Второй год пандемии дал о себе знать: желающих окунуться и на этот раз было немного. Но те, кто пришел 19 января на водохранилище Гидигич, унесли с собой незабываемые впечатления и яркие воспоминания.
Крещение в Молдове - особый праздник, многие верующие не изменяют традиции и приходят на водоемы, чтобы окунуться в студеную воду. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят купания на одном из крупных водохранилищ в пригороде Кишинева.
Понятие "прорубь" для Молдовы не всегда актуально: если в былые годы зима на территории страны была морозной и "настоящей", то теперь и сугробы, и лед на водоемах, и пресловутые крещенские морозы ушли в прошлое. Нельзя назвать суровой зимнюю погоду и в 2022 году, однако сильный ветер и снег, выпавший накануне Крещения, немного раскрасили декорации. Второй год пандемии дал о себе знать: желающих окунуться и на этот раз было немного. Но те, кто пришел 19 января на водохранилище Гидигич, унесли с собой незабываемые впечатления и яркие воспоминания.