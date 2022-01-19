https://ru.sputnik.md/20220119/novyy-vitse-premer-reintegratsii-48127836.html
Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу
Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу
Новый вице-премьер по реинтеграции принес присягу 19 января.
2022-01-19T10:06+0200
2022-01-19T10:06+0200
2022-01-19T10:21+0200
майя санду
реинтеграция
политика
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду назначила дипломата, бывшего посла Молдовы в Германии Олега Серебряна вице-премьером по реинтеграции. Он принес присягу в здании администрации президента. Майя Санду заявила, что дипломатическая подготовка поможет Серебряну справится с вызовами в новой должности.Напомним, в ноябре 2021 года Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.Олег Серебрян – доктор политических наук. В 1993—1999 был сотрудником молдавского МИДа.В 2001 году возглавил Социал-либеральную партию. После ее объединения с Демократической партией (ДПМ) в 2008 году стал первым заместителем ДПМ. Был депутатом парламента с 2005 года по июль 2010 года.С 2010 по 2015 год работал послом Молдовы во Франции и постоянным представителем Молдовы при ЮНЕСКО, а с 2015 года был послом в Германии.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.
https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html
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майя санду, реинтеграция, в молдове, молдова
Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу
10:06 19.01.2022 (обновлено: 10:21 19.01.2022)
Новый вице-премьер по реинтеграции принес присягу 19 января.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду назначила дипломата, бывшего посла Молдовы в Германии Олега Серебряна вице-премьером по реинтеграции. Он принес присягу в здании администрации президента.
"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", - поклялся в присутствии президента и премьера Серебрян.
Майя Санду заявила, что дипломатическая подготовка поможет Серебряну справится с вызовами в новой должности.
"Для нас благосостояние граждан с обоих берегов важнее всего. Граждане должны иметь доступ к образованию, здравоохранению и юстиции. Конечно наша задача найти мирную и дипломатическое решение приднестровского конфликта. Решение которое учитывает независимость и суверенитет Молдовы и позволит создать функциональное государство", - заявила во время церемонии Санду.
Напомним, в ноябре 2021 года Владислав Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы. Сам политик тогда объяснил свое решение семейными обстоятельствами, которые требуют его постоянного физического присутствия.
Олег Серебрян – доктор политических наук. В 1993—1999 был сотрудником молдавского МИДа.
В 2001 году возглавил Социал-либеральную партию. После ее объединения с Демократической партией (ДПМ) в 2008 году стал первым заместителем ДПМ. Был депутатом парламента с 2005 года по июль 2010 года.
С 2010 по 2015 год работал послом Молдовы во Франции и постоянным представителем Молдовы при ЮНЕСКО, а с 2015 года был послом в Германии.
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставках газа.