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Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS
Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS
Аналитики за последние недели неоднократно отмечали единодушие оппозиции и даже общие лексические обороты в критике PAS
2022-01-19T08:00+0200
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Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS
Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS
У молдавских политиков разного политического и даже геополитического вектора наблюдается нечто общее – нарастающая критика партии власти в стране – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.Интерес в критике есть у всех оппозиционных сил, и он вполне обоснован – правда, способы борьбы за власть предусматриваются немного разные."Левые хотят убрать их от власти, а правые хотят ее ослабить, чтобы найти себе место под солнцем рядом с ними и постепенно заменяя их. Так что и левые и правые на определенном этапе будут действовать если не сообща, то в общем направлении", - заявил Чуря.Однако "общий враг" в виде партии PAS не сделает левых и правых Молдовы некими долгосрочными союзниками – критика власти интуитивна, без переговоров и согласованности действий, уверен политолог.Аналитики за последние недели неоднократно отмечали единодушие оппозиции и даже общие лексические обороты в критике партии "Действие и солидарность".
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молдова, политика, левые, pas, правые, аудио

Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS

08:00 19.01.2022 (обновлено: 10:05 19.01.2022)
Радио
Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Политический критик рассказал о том, как далеко могут зайти молдавские политики в борьбе за власть.
У молдавских политиков разного политического и даже геополитического вектора наблюдается нечто общее – нарастающая критика партии власти в стране – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.
"Настоящего единодушия у них я еще не заметил, но есть определенная согласованность в критике PAS. Им всем выгодно ослабить эту партию", - сказал эксперт.
Интерес в критике есть у всех оппозиционных сил, и он вполне обоснован – правда, способы борьбы за власть предусматриваются немного разные.
"Левые хотят убрать их от власти, а правые хотят ее ослабить, чтобы найти себе место под солнцем рядом с ними и постепенно заменяя их. Так что и левые и правые на определенном этапе будут действовать если не сообща, то в общем направлении", - заявил Чуря.
Однако "общий враг" в виде партии PAS не сделает левых и правых Молдовы некими долгосрочными союзниками – критика власти интуитивна, без переговоров и согласованности действий, уверен политолог.

"Не думаю, что дело дойдет до неких переговоров левых и правых, для того, чтобы выступать вместе против PAS. Им выгодно бить по власти, и они это будут делать без проведения встреч и переговорных процессов", - резюмировал собеседник.

Аналитики за последние недели неоднократно отмечали единодушие оппозиции и даже общие лексические обороты в критике партии "Действие и солидарность".
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