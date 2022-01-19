https://ru.sputnik.md/20220119/obedinyatsya-moldavskie-levye-pravye-borba-pas-48100071.html

Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS

Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS

Аналитики за последние недели неоднократно отмечали единодушие оппозиции и даже общие лексические обороты в критике PAS

2022-01-19T08:00+0200

2022-01-19T08:00+0200

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Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS

У молдавских политиков разного политического и даже геополитического вектора наблюдается нечто общее – нарастающая критика партии власти в стране – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.Интерес в критике есть у всех оппозиционных сил, и он вполне обоснован – правда, способы борьбы за власть предусматриваются немного разные."Левые хотят убрать их от власти, а правые хотят ее ослабить, чтобы найти себе место под солнцем рядом с ними и постепенно заменяя их. Так что и левые и правые на определенном этапе будут действовать если не сообща, то в общем направлении", - заявил Чуря.Однако "общий враг" в виде партии PAS не сделает левых и правых Молдовы некими долгосрочными союзниками – критика власти интуитивна, без переговоров и согласованности действий, уверен политолог.Аналитики за последние недели неоднократно отмечали единодушие оппозиции и даже общие лексические обороты в критике партии "Действие и солидарность".

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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молдова, политика, левые, pas, правые, аудио