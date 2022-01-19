https://ru.sputnik.md/20220119/oni-khodyat-po-krayu-chto-nachinaetsya-v-donbasse-48131408.html

"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе

"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе

В ДНР и ЛНР сообщают о регулярных обстрелах, ВСУ перебрасывают тяжелую технику, а западные СМИ обсуждают сценарии "вторжения"

2022-01-19T14:40+0200

2022-01-19T14:40+0200

2022-01-19T14:40+0200

донбасс

колумнистика

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В Донбассе накаляется обстановка: в ДНР и ЛНР сообщают о регулярных обстрелах, ВСУ перебрасывают тяжелую технику, а западные СМИ обсуждают сценарии "российского вторжения". Судя по всему, Киев не отказывается от силового решения вопроса — при молчаливом согласии европейских и американских союзников. О том, что происходит в регионе, — в материале Андрея Коца для РИА Новости.Снова стрельбаНовогодние праздники в Донбассе прошли относительно спокойно, режим прекращения огня худо-бедно соблюдался. Киеву было не до активных боевых действий: следили за операцией миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Ее успешность, похоже, произвела впечатление на украинские власти. Зеленский даже ослабил воинственную риторику и 11 января выразил готовность предметно договариваться о деэскалации.Но военные не спешат поддержать Верховного главнокомандующего: в тот же день обстрелы возобновились. Огонь открыли по населенному пункту Новоласпа Донецкой области.Обошлось без жертв, но чуть позже два солдата ВСУ подорвались на собственном фугасе — Донбасс уже давно обвиняет Киев в минировании местности и подготовке диверсий. Для этого, считают в ЛНР, в январе под станицу Луганскую перебросили бойцов центра спецназначения "Запад".В ДНР сообщили о появлении снайперских пар 131-го разведывательного батальона. Очевидно, Киев в условиях длительной позиционной войны решил покошмарить противника беспокоящим огнем и созданием очагов напряженности по всей линии фронта. Участились и артобстрелы: за прошлую неделю республики накрывало крупным калибром более 20 раз.Кроме того, ВСУ стягивают к фронту тяжелую технику. Разведка Народной милиции ДНР обнаружила зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" вблизи жилых кварталов Андреевки, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в спальном районе Мангуша, а также три самоходных 152-миллиметровых гаубицы 2С3 "Акация" у Володарского. Причем это пытаются скрыть от наблюдателей ОБСЕ: европейские дроны-разведчики глушат средствами РЭБ и даже обстреливают с земли.Инструкторы с ЗападаВероятно, украинские власти таким образом хотят обратить на себя внимание союзников на фоне переговоров России и Запада. Впрочем, о них и так особо не забывают. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече с коллегами по ЕС предложил создать на Украине военную миссию Евросоюза. Его поддержал глава евродипломатии Жозеп Боррель и уточнил, что Брюссель планирует отправить туда специалистов для подготовки "военных кадров высокого уровня"."Чему Евросоюз будет обучать украинцев? — задается вопросом военный эксперт Юрий Котенок. — Косым натовским атакам? Но это уже семь лет делают американцы, британцы, канадцы на Яворовском и других полигонах. В Очакове, Николаеве строят новые военные объекты. Подобные заявления скорее еще раз свидетельствуют о том, что Запад рассматривает Украину в качестве плацдарма, точки противостояния России. Эта территория оккупирована не только США, но и их сателлитами, которые выполняют указания Вашингтона".Планируют дальше усиливать ВСУ и американцы. СМИ со ссылкой на пятерых бывших сотрудников разведки и органов нацбезопасности писали, что ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки в США элитных украинских сил спецопераций. "Курсантов" в течение нескольких недель обучают обращаться с огнестрельным оружием, методам маскировки, различным видам тактики, а также разведке.Красные линииПри этом США и ЕС не прекращают твердить о грядущей "агрессии Кремля". Американская газета The New York Times сообщила на днях о российском наступлении в феврале. Ранее западные СМИ называли конец декабря, середину и конец января. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, у Вашингтона якобы есть доказательства подготовки Москвой провокаций для оправдания "вторжения".Кремль настаивает: подобных намерений нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN пояснил, что войска на границе с Украиной находятся для обеспечения собственной безопасности и исключительно в ответ на военную деятельность США и НАТО.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия никогда ни публично, ни в закрытом режиме не угрожала украинцам. "А господа Зеленский и его соратники — они это делают прямо. Мы прекрасно понимаем: все, что делает Запад в плане накачивания этой власти оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.Россия не согласится и с появлением на своих границах инфраструктуры и баз НАТО в Азовском море. Ударные вооружения в соседней стране — еще одна красная линия. Лавров посоветовал западным партнерам перечитать Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999-м."Все, что сейчас заявляет и делает Запад, — грубейшее нарушение обязательств, которые были взяты тогда", — подчеркнул он.В том документе сформулирована концепция безопасности мирового сообщества в XXI веке. В основе два принципа: коллективности, при которой "безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех других", и "первоочередной ответственности Совбеза ООН за поддержание международного мира". Хартию приняли 54 государства, включая Россию и США, однако роль НАТО в Европе там никак не прописана.

https://ru.sputnik.md/20220102/lnr-vsu-vooruzheniy-donbass-47706797.html

https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-rasskazal-krasnykh-liniyakh-ukraine-nato-garantiyakh-bezopasnosti-48015777.html

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2022

Андрей Коц https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32948019_0:-1:1280:1280_100x100_80_0_0_fbbace7e2a11d6d2cb2fa8ea34a324bc.jpg

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донбасс, колумнистика