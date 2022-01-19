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https://ru.sputnik.md/20220119/pogodnye-rekordy-moldovy-19-yanvarya-48122338.html
Погодные рекорды Молдовы 19 января
Погодные рекорды Молдовы 19 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 19 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –21,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 19 января зарегистрировали в 1939 году. Тогда воздух прогрелся до +14,6 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36 градусов.
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Погодные рекорды Молдовы 19 января

00:01 19.01.2022
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 19 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –21,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 19 января зарегистрировали в 1939 году. Тогда воздух прогрелся до +14,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 36 градусов.
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